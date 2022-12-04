Треба гарантувати безпеку світу від росії, а не навпаки: Данілов відповів Макрону

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"Країні-терористу та вбивці хочуть надати гарантії безпеки? Замість Нюрнбергу – підписання угоди з рф і рукостискання? Українська кров на руках путіна не завадить business as usual? Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився", – зазначив Данілов.



Він підкреслив, що зараз треба гарантувати безпеку світу від росії.

"Питання – гарантувати безпеку світу від т.зв. росії, а не навпаки. Досвід Будапешту вам в пригоді. Коли ти беззбройний, ти не становиш загрозу. Ми, на жаль, знаємо. Денуклеаризована (позбавлена ядерної зброї – ред.) й демілітаризована т.зв. росія – краща гарантія миру для Європи та світу. P.S. Єдина гарантія – це гуманізм європейської судової системи, після вироку в Гаазі не передбачено смертної кари", – вважає секретар РНБО.

Данілов додав, що єдина гарантія – це гуманізм європейської судової системи, де після вироку в Гаазі не передбачено смертну кару.

Нагадаємо

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Захід має подумати над гарантіями безпеки для росії, якщо володимир путін погодиться на переговори щодо припинення війни в Україні.