Надо обеспечить безопасность мира от россии, а не наоборот: Данилов ответил Макрону

Детали

"Стране-террористу и убийце хотят предоставить гарантии безопасности? Вместо Нюрнберга – подписание соглашения с рф и рукопожатие? Украинская кровь на руках путина не помешает business as usual? Странная логика подковерной дипломатии, время которой закончилось", – отметил Данилов.



Он подчеркнул, что сейчас нужно гарантировать безопасность мира от россии.

"Вопрос – обеспечить безопасность мира от т.н. россии, а не наоборот. Опыт Будапешта вам пригодится. Когда ты безоружен, ты не представляешь угрозу. Мы, к сожалению, знаем. Денуклеаризированная (лишенная ядерного оружия – ред.) и демилитаризованная т.н. россия – лучшая гарантия мира для Европы и мира", – считает секретарь СНБО.

Данилов добавил, что единственная гарантия – это гуманизм европейской судебной системы, где после приговора в Гааге не предусмотрена смертная казнь.

Напомним

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Запад должен подумать над гарантиями безопасности для россии, если владимир путин согласится на переговоры по прекращению войны в Украине.