Фирсов подал заявление в прокуратуру на руководителя регионального управления Госэкоинспекции

"Как и обещал ранее, подготовил заявление в ГПУ о деятельности теперь уже экс-руководителя Госэкоинспекции в Днепропетровской области Дмитрия Шибко. Надеюсь на быстрое рассмотрение и справедливое решение", - написал Егор Фирсов.

Он также добавил, что у него нет и не будет "своих", и те, кто нарушат закон - будут отвечать.

Напомним, ранее Егор Фирсов сообщил, что на основании ежегодного оценивания, руководитель Днепропетровской инспекции - Дмитрий Шибко получил неудовлетворительную оценку и будет уволен.

Также напомним, экс-нардеп Егор Фирсов стал исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины 21 ноября.