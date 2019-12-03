Фірсов подав заяву до прокуратури на керівника регіонального управління Держекоінспекції
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Виконуючий обов’язки голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов подав заяву до прокуратури на керівника Держекоінспекції у Дніпропетровській області Дмитра Шибка. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Як і обіцяв раніше, підготував заяви до ГПУ щодо діяльності тепер уже екскерівника Держекоінспекції у Дніпропетровській області Дмитра Шибка. Сподіваюсь на швидкий розгляд і справедливе рішення", - написав Єгор Фірсов.
Він також додав, що у нього немає і не буде "своїх", і ті, хто порушать закон – будуть відповідати.
Нагадаємо, раніше Єгор Фірсов повідомив, що на підставі щорічного оцінювання, керівник Дніпропетровської інспекції - Дмитро Шибко отримав незадовільну оцінку і буде звільнений.
Також нагадаємо, екснардеп Єгор Фірсов став виконуючим обов’язки голови Державної екологічної інспекції України 21 листопада.