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Фірсов подав заяву до прокуратури на керівника регіонального управління Держекоінспекції

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Виконуючий обов’язки голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов подав заяву до прокуратури на керівника Держекоінспекції у Дніпропетровській області Дмитра Шибка. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Як і обіцяв раніше, підготував заяви до ГПУ щодо діяльності тепер уже екскерівника Держекоінспекції у Дніпропетровській області Дмитра Шибка. Сподіваюсь на швидкий розгляд і справедливе рішення", - написав Єгор Фірсов.

Він також додав, що у нього немає і не буде "своїх", і ті, хто порушать закон – будуть відповідати.

Нагадаємо, раніше Єгор Фірсов повідомив, що на підставі щорічного оцінювання, керівник Дніпропетровської інспекції - Дмитро Шибко отримав незадовільну оцінку і буде звільнений.

Також нагадаємо, екснардеп Єгор Фірсов став виконуючим обов’язки голови Державної екологічної інспекції України 21 листопада.

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