Голосование президентских выборов в США начато

“Мы голосуем первыми на всеобщих выборах в стране с 1960 года. У нас сейчас семь зарегистрированных избирателей ”, - сообщил официальный представитель местного курортного отеля Balsams Скотт Тренчмонтейн.

Для голосования такого небольшого числа людей достаточно одной избирательной урны.

“Это большой деревянный ящик, который стоит на раскладном столе, такие можно увидеть в церквях или на рынках,” -отметил С.Тренчмонтейн.

Отметим, что традиция, согласно которой в Диксвилл-Нотч голосуют раньше, чем в других частях страны, зародилась в 1960 году.

Напомним, что почти 45 млн американцев проголосовали досрочно на президентских выборах.