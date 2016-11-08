Голосование президентских выборов в США начато
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Голосованием в городке Диксвилл-Нотч на севере штата Нью-Гемпшир открылись во вторник всеобщие выборы в США. По традиции, которая зародилась в 1960 году, в этом населенном пункте люди имеют право высказать свои предпочтения относительно кандидатов в полночь по местному времени (07:00 по Киеву), то есть за несколько часов до открытия участков в других частях страны, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Мы голосуем первыми на всеобщих выборах в стране с 1960 года. У нас сейчас семь зарегистрированных избирателей ”, - сообщил официальный представитель местного курортного отеля Balsams Скотт Тренчмонтейн.
Для голосования такого небольшого числа людей достаточно одной избирательной урны.
“Это большой деревянный ящик, который стоит на раскладном столе, такие можно увидеть в церквях или на рынках,” -отметил С.Тренчмонтейн.
Отметим, что традиция, согласно которой в Диксвилл-Нотч голосуют раньше, чем в других частях страны, зародилась в 1960 году.
Напомним, что почти 45 млн американцев проголосовали досрочно на президентских выборах.