Голосування на президентських виборах у США розпочато
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Голосуванням в містечку Діксвілл-Нотч на півночі штату Нью-Гемпшир відкрилися у вівторок загальні вибори в США. За традицією, яка зародилася в 1960 році, в цьому населеному пункті люди мають право висловити свої вподобання щодо кандидатів опівночі за місцевим часом (07:00 за Києвом), тобто за кілька годин до відкриття дільниць в інших частинах країни, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Ми голосуємо першими на загальних виборах в країні з 1960 року. У нас зараз сім зареєстрованих виборців,” — повідомив офіційний представник місцевого курортного готелю Balsams Скотт Тренчмонтейн.
Для голосування такого невеликого числа людей достатньо однієї виборчої урни.
“Це великий дерев’яний ящик, який стоїть на розкладному столі, такі можна побачити в церквах або на ринках,” -зазначив С.Тренчмонтейн.
Зазначимо, що традиція, відповідно до якої в Діксвілл-Нотч голосують раніше, ніж в інших частинах країни, зародилася в 1960 році.
Нагадаємо, що майже 45 млн американців проголосувало достроково на президентських виборах.