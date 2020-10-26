Голкипер "Ворсклы" признан лучшим футболистом тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Украинская Премьер-лига после проведенного опроса специалистов, которые входят в экспертный совет, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 7-го тура Favbet Лиги. Об этом сообщает сайт лиги, передает УНН.
По итогам голосования победу одержал вратарь “Ворсклы” Дмитрий Резник. Он опередил одноклубника Владислава Кулача и форварда “Десны” Илью Шевцова.
В экспертный совет вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.
Также добавим, звание лучшего наставника получил представитель “Зари” Виктор Скрипник.