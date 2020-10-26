Голкіпера “Ворскли” визнано найкращим футболістом туру УПЛ

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга після проведеного опитування фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 7-го туру Favbet Ліги. Про це повідомляє сайт ліги, передає УНН.