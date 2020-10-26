Голкіпера “Ворскли” визнано найкращим футболістом туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга після проведеного опитування фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 7-го туру Favbet Ліги. Про це повідомляє сайт ліги, передає УНН.
За підсумком голосування перемогу здобув воротар “Ворскли” Дмитро Різник. Він випередив одноклубника Владислава Кулача й форварда “Десни” Іллю Шевцова.
До експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.
Також додамо, звання найкращого наставника отримав представник “Зорі” Віктор Скрипник.