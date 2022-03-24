"Голые и босые оккупанты": Арестович заявил, что рашисти не имеют ресурсов, чтобы продолжать наступление

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"Сейчас фронт практически замер. Генеральный штаб и Минобороны сообщают, что противник на очень многих направлениях не имеет ресурсов для того, чтобы продолжать наступление, он стоит практически на месте и имеет проблемы с материальными поставками топлива, боеприпасов и других видов обеспечения. Голые, босые оккупанты", - рассказал Арестович.

Детали

По его словам, единственное где враг продолжает концентрировать свои усилия - это направление на Изюм, направление на Марьянку, Мариуполь.

"И что-то там возится на правом берегу Днепра в районе Херсона. Но мы должны сказать, что там противник фактически встал в оборону", - сказал Арестович.

Дополнение

Генштаб сообщал, что россия перебрасывает свои войска в беларусь и временно оккупированный Крым, чтобы попытаться осуществить наступление на Киев и окружить его.