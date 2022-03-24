"Голі й босі окупанти": Арестович заявив, що рашисти не мають ресурсів, щоб продовжувати наступ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. В окупантів на дуже багатьох напрямках немає ресурсів для того, щоб продовжувати наступ. Ворог стоїть практично на місці та має проблеми з матеріальним постачанням палива, боєприпасів. Про це сказав на брифінгу радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович, пише УНН.
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"Зараз фронт практично завмер. Генеральний штаб та Міноборони повідомляють, що противник на дуже багатьох напрямках немає ресурсів для того, щоб продовжувати наступ, він стоїть практично на місці та має проблеми з матеріальним постачанням палива, боєприпасів та інших видів забезпечення. Голі, босі окупанти", - розповів Арестович.
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За його словами, єдине де ворог продовжує зосереджувати свої зусилля – це напрямок на Ізюм, напрямок на Мар’янку, Маріуполь.
"І щось там возиться на правому березі Дніпра в районі Херсону. Але ми маємо сказати, що там противник фактично став в оборону", - сказав Арестович.
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Генштаб повідомляв, що росія перекидає свої війська в білорусь та тимчасово окупований Крим, щоб спробувати здійснити наступ на Київ та оточити його.