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"Голі й босі окупанти": Арестович заявив, що рашисти не мають ресурсів, щоб продовжувати наступ

Київ • УНН

 • 175078 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. В окупантів на дуже багатьох напрямках немає ресурсів для того, щоб продовжувати наступ. Ворог стоїть практично на місці та має проблеми з матеріальним постачанням палива, боєприпасів. Про це сказав на брифінгу радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович, пише УНН.

"Голі й босі окупанти": Арестович заявив, що рашисти не мають ресурсів, щоб продовжувати наступ

Цитата

"Зараз фронт практично завмер. Генеральний штаб та Міноборони повідомляють, що противник на дуже багатьох напрямках немає ресурсів для того, щоб продовжувати наступ, він стоїть практично на місці та має проблеми з матеріальним постачанням палива, боєприпасів та інших видів забезпечення. Голі, босі окупанти", - розповів Арестович.

Деталі

За його словами, єдине де ворог продовжує зосереджувати свої зусилля – це напрямок на Ізюм, напрямок на Мар’янку, Маріуполь.

"І щось там возиться на правому березі Дніпра в районі Херсону. Але ми маємо сказати, що там противник фактично став в оборону", - сказав Арестович.

Доповнення

Генштаб повідомляв, що росія перекидає свої війська в білорусь та тимчасово окупований Крим, щоб спробувати здійснити наступ на Київ та оточити його.

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