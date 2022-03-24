Генштаб ЗСУ: рф перекидає війська в білорусь та Крим, щоб спробувати оточити Київ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. росія перекидає свої війська в білорусь та тимчасово окупований Крим, щоб спробувати здійснити наступ на Київ та оточити його. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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"Російське військове керівництво здійснює перекидання на територію білорусі та тимчасово окупованої АР Крим озброєння та військової техніки з військових округів. Мета - здійснення спроби підготовки та реалізації наступальних дій для оточення міста Києва.
Російське військове керівництво починає усвідомлювати, що наявних сил та засобів недостатньо для утримання тимчасово зайнятих територій України та ведення оборонних дій", — ідеться у повідомленні.
Деталі
Триває 29 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує зазнавати суттєвих втрат. Для поповнення армійських резервів російські окупанти здійснюють призов офіцерів запасу, осіб рядового та сержантського складу серед військовозобов’язаних. Також російські приватні військові компанії залучають найманців.
Для відновлення боєздатності керівництво збройних сил російської федерації скерувало до військових частин застарілу бронетехніку. На тимчасово зайнятих ворогом територіях фіксують непоодинокі випадки вилучення вантажних автомобілів та спеціальної сільськогосподарської техніки у приватних підприємців та фермерів.
Протягом останніх двох тижнів понад 20 підприємств воєнно-промислового комплексу російської федерації були вимушені повністю або частково призупинити свою діяльність через відсутність комплектувальних частин та деталей. Зокрема, призупинили виробництво авіаційних ракет на російському науково-виробничому підприємстві “Вимпєл”.
Ситуація на передовій
На Волинському, Поліському, Сіверському напрямках окупанти змушені відмовитися від ведення наступальних дій, вони перегруповують війська та утримують раніше зайняті рубежі, проводять заходи щодо введення українських підрозділів в оману та продовжують вести розвідку.
До прикриття окремих ділянок білорусько-українського кордону продовжують залучати підрозділи збройних сил республіки білорусь.
Підрозділи противника намагаються блокувати Чернігів та захопити Славутич, мети не досягли.
На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Суми. У напрямку на Харків активних дій не проводив, основні зусилля зосередив на руйнуванні цивільної інфраструктури міста.
На Ізюмському напрямку окупанти успіху не мали, вони зазнали втрат і відступили в район південної частини міста.
На Донецькому напрямку противник не відмовляється від ведення наступальних дій, щоб зрештою вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.
На Південнобузькому напрямку противник займає оборону, відновлює боєздатність, поповнює боєприпаси та ПММ для підготовки до відновлення наступальних дій.
Нагадаємо
За даними міністра оборони України Олексія Резнікова, з початку вторгнення рф загальні втрати ворога – вбиті, поранені, полонені та зниклі безвісті – вже становлять понад 40 тисяч осіб. Також зростає кількість дезертирів.