Місяць незламності: окупанти втратили понад 40 тисяч осіб з початку вторгнення в Україну – Резніков

Деталі

Зокрема, українські військові вже знищили понад 100 російських літаків і понад 125 гелікоптерів, понад 520 танків та понад 1500 бронемашин.

Загальні втрати ворога – вбиті, поранені, полонені та зниклі безвісті – вже становлять понад 40 тисяч осіб. Зростає кількість дезертирів.

Міністр оборони зауважив, що за цей час українці довели собі та всьому світу, що Україна для них – понад усе, і вони не дозволять нікому забрати свою землю, про яку мріяли, за яку боролися.

Однак попереду, за його словами, Україна матиме ще дуже важкий період: російська військова машина не зупиниться, поки не захлинеться кров’ю своїх солдат. Російське суспільство вже відчуває окремі наслідки, але залякане і пасивне. Воно виглядає приреченим, адже не готове рятувати своїх дітей від безглуздої смерті та забирати тіла загиблих.

Єдиний шлях – вистояти під навалою Мордору. Через біль, страх, втрати, через усі випробування. Це вимагатиме від українців напруження усіх сил, зазначив Резніков.

Цитата

“Наша армія вистояла і посилюється за рахунок резерву. Стримує ворога і переходить до активної оборони. Поступово збільшується міжнародна підтримка. Зараз головне – щоб працювала економіка, яка поступово переводиться на військові рейки. Щоб встояли системи життєзабезпечення, працювала логістика. Тут є складнощі, які ми не збираємося ховати і сприймаємо як завдання для вирішення”, - додав Резніков.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що 24 березня — вже місяць героїчного спротиву, коли українці захищають себе від вторгнення росії. Це у шість разів довше, ніж планував ворог.



