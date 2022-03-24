Місяць незламності: окупанти втратили понад 40 тисяч осіб з початку вторгнення в Україну – Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Від початку вторгнення в Україну війська російської федерації загалом втратили понад 40 тисяч осіб. Також зростає кількість дезертирів. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, пише УНН.
Деталі
Зокрема, українські військові вже знищили понад 100 російських літаків і понад 125 гелікоптерів, понад 520 танків та понад 1500 бронемашин.
Загальні втрати ворога – вбиті, поранені, полонені та зниклі безвісті – вже становлять понад 40 тисяч осіб. Зростає кількість дезертирів.
Міністр оборони зауважив, що за цей час українці довели собі та всьому світу, що Україна для них – понад усе, і вони не дозволять нікому забрати свою землю, про яку мріяли, за яку боролися.
Однак попереду, за його словами, Україна матиме ще дуже важкий період: російська військова машина не зупиниться, поки не захлинеться кров’ю своїх солдат. Російське суспільство вже відчуває окремі наслідки, але залякане і пасивне. Воно виглядає приреченим, адже не готове рятувати своїх дітей від безглуздої смерті та забирати тіла загиблих.
Єдиний шлях – вистояти під навалою Мордору. Через біль, страх, втрати, через усі випробування. Це вимагатиме від українців напруження усіх сил, зазначив Резніков.
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“Наша армія вистояла і посилюється за рахунок резерву. Стримує ворога і переходить до активної оборони. Поступово збільшується міжнародна підтримка. Зараз головне – щоб працювала економіка, яка поступово переводиться на військові рейки. Щоб встояли системи життєзабезпечення, працювала логістика. Тут є складнощі, які ми не збираємося ховати і сприймаємо як завдання для вирішення”, - додав Резніков.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що 24 березня — вже місяць героїчного спротиву, коли українці захищають себе від вторгнення росії. Це у шість разів довше, ніж планував ворог.