Месяц несокрушимости: оккупанты потеряли более 40 тысяч человек с начала вторжения в Украину – Резников
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. С начала вторжения в Украину войска российской федерации суммарно потеряли более 40 тысяч человек. Также растет количество дезертиров. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет УНН.
Детали
В частности, украинские военные уже уничтожили более 100 российских самолетов и более 125 вертолетов, более 520 танков и более 1500 бронемашин.
Суммарные потери врага - убитые, раненые, пленные и пропавшие без вести - уже составляют более 40 тысяч человек. Растет количество дезертиров.
Министр обороны отметил, что за это время украинцы доказали себе и всему миру, что Украина для них превыше всего, и они не позволят никому забрать свою землю, о которой мечтали, за которую боролись.
Однако впереди, по его словам, Украина будет иметь еще очень тяжелый период: российская военная машина не остановится, пока не захлебнется кровью своих солдат. Российское общество уже ощущает отдельные последствия, но запуганное и пассивное. Оно выглядит обреченным, ведь не готово спасать своих детей от бессмысленной смерти и забирать тела погибших.
Единственный путь - выстоять под нашествием Мордора. Через боль, страх, потери, через все испытания. Это потребует от украинцев напряжения всех сил, отметил Резников.
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“Наша армия выстояла и усиливается за счет резерва. Сдерживает врага и переходит к активной обороне. Постепенно увеличивается международная поддержка. Сейчас главное - чтобы работала экономика, которая постепенно переводится на военные рельсы. Чтобы устояли системы жизнеобеспечения, работала логистика. Здесь есть сложности, которые мы не собираемся прятать и воспринимаем как задачу для решения”, - добавил Резников.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что 24 марта — уже месяц героического сопротивления, когда украинцы защищают себя от вторжения россии. Это в шесть раз дольше, чем планировал враг.