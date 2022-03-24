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Генштаб ВСУ: рф перебрасывает войска в беларусь и Крым, чтобы попытаться окружить Киев

Киев • УНН

 • 185780 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. россия перебрасывает свои войска в беларусь и временно оккупированный Крым, чтобы попытаться осуществить наступление на Киев и окружить его. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Генштаб ВСУ: рф перебрасывает войска в беларусь и Крым, чтобы попытаться окружить Киев

Цитата

"Российское военное руководство осуществляет переброску на территорию беларуси и временно оккупированной АР Крым вооружения и военной техники военных округов. Цель - осуществление попытки подготовки и реализации наступательных действий для окружения города Киева.

Российское военное руководство начинает осознавать, что имеющихся сил и средств недостаточно для содержания временно занятых территорий Украины и ведения оборонительных действий", — говорится в сообщении.

Детали

Продолжаются 29 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Враг продолжает нести существенные потери. Для пополнения армейских резервов российские оккупанты осуществляют призыв офицеров запаса, лиц рядового и сержантского состава среди военнообязанных. Также российские частные военные компании привлекают наемников.

Для восстановления боеспособности руководство Вооруженных сил российской федерации направило в воинские части устаревшую бронетехнику.

На временно занятых врагом территориях фиксируют единичные случаи изъятия грузовых автомобилей и специальной сельскохозяйственной техники у частных предпринимателей и фермеров.

В течение последних двух недель более 20 предприятий военно-промышленного комплекса российской федерации были вынуждены полностью или частично приостановить свою деятельность из-за отсутствия комплектующих частей и деталей. В частности, приостановили производство авиационных ракет на российском научно-производственном предприятии “Вымпел”.

Ситуация на передовой

На Волынском, Полесском, Северском направлениях оккупанты вынуждены отказаться от ведения наступательных действий, они перегруппировывают войска и удерживают ранее занятые рубежи, проводят меры по введению украинских подразделений в заблуждение и продолжают вести разведку.

К прикрытию отдельных участков белорусско-украинской границы продолжают привлекать подразделения вооруженных сил республики беларусь.

Подразделения противника пытаются блокировать и захватить Славутич, цели не достигли.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Сумы. В направлении Харьков активных действий не предпринимал, основные усилия сосредоточил на разрушении гражданской инфраструктуры города.

На Изюмском направлении у оккупантов не было успеха, они понесли потери и отступили в район южной части города.

На Донецком направлении противник не отказывается от ведения наступательных действий, чтобы наконец выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На Южнобужском направлении противник занимает оборону, восстанавливает боеспособность, пополняет боеприпасы и ГСМ для подготовки к возобновлению наступательных действий.

Напомним

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, с начала вторжения рф общие потери врага - убитые, раненые, пленные и пропавшие без вести - уже составляют более 40 тысяч человек. Также растет количество дезертиров.

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