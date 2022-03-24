Генштаб ВСУ: рф перебрасывает войска в беларусь и Крым, чтобы попытаться окружить Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. россия перебрасывает свои войска в беларусь и временно оккупированный Крым, чтобы попытаться осуществить наступление на Киев и окружить его. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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"Российское военное руководство осуществляет переброску на территорию беларуси и временно оккупированной АР Крым вооружения и военной техники военных округов. Цель - осуществление попытки подготовки и реализации наступательных действий для окружения города Киева.
Российское военное руководство начинает осознавать, что имеющихся сил и средств недостаточно для содержания временно занятых территорий Украины и ведения оборонительных действий", — говорится в сообщении.
Детали
Продолжаются 29 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Враг продолжает нести существенные потери. Для пополнения армейских резервов российские оккупанты осуществляют призыв офицеров запаса, лиц рядового и сержантского состава среди военнообязанных. Также российские частные военные компании привлекают наемников.
Для восстановления боеспособности руководство Вооруженных сил российской федерации направило в воинские части устаревшую бронетехнику.
На временно занятых врагом территориях фиксируют единичные случаи изъятия грузовых автомобилей и специальной сельскохозяйственной техники у частных предпринимателей и фермеров.
В течение последних двух недель более 20 предприятий военно-промышленного комплекса российской федерации были вынуждены полностью или частично приостановить свою деятельность из-за отсутствия комплектующих частей и деталей. В частности, приостановили производство авиационных ракет на российском научно-производственном предприятии “Вымпел”.
Ситуация на передовой
На Волынском, Полесском, Северском направлениях оккупанты вынуждены отказаться от ведения наступательных действий, они перегруппировывают войска и удерживают ранее занятые рубежи, проводят меры по введению украинских подразделений в заблуждение и продолжают вести разведку.
К прикрытию отдельных участков белорусско-украинской границы продолжают привлекать подразделения вооруженных сил республики беларусь.
Подразделения противника пытаются блокировать и захватить Славутич, цели не достигли.
На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Сумы. В направлении Харьков активных действий не предпринимал, основные усилия сосредоточил на разрушении гражданской инфраструктуры города.
На Изюмском направлении у оккупантов не было успеха, они понесли потери и отступили в район южной части города.
На Донецком направлении противник не отказывается от ведения наступательных действий, чтобы наконец выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
На Южнобужском направлении противник занимает оборону, восстанавливает боеспособность, пополняет боеприпасы и ГСМ для подготовки к возобновлению наступательных действий.
Напомним
По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, с начала вторжения рф общие потери врага - убитые, раненые, пленные и пропавшие без вести - уже составляют более 40 тысяч человек. Также растет количество дезертиров.