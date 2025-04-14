Goldman Sachs повысил прогноз цены на золото до $3700 за унцию

Одна из крупнейших инвестиционных компаний в США и мире Goldman Sachs повысила прогноз цены на золото на конец 2025 года до $3700 за унцию с $3300, с прогнозируемым диапазоном $3650-$3950, ссылаясь на более высокий, чем ожидалось, спрос со стороны центральных банков и более высокие притоки биржевых фондов из-за рисков рецессии, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Если произойдет рецессия, притоки ETF (биржевых инвестфондов) могут еще больше ускориться и поднять цены на золото до $3880 за тройскую унцию (toz) до конца года", - говорится в сообщении банка от пятницы.

Однако, как указано, на фоне снижения политической неопределенности притоки ETF, "скорее всего, вернутся к нашим прогнозам на основе ставок, с ценами на конец года ближе к $3550 за тонну унции".

Банк также повысил свое предположение о спросе центрального банка до 80 метрических тонн в месяц с 70 тонн ранее.

Спотовые цены на золото достигли еще одного рекордного максимума в понедельник на уровне $3245,42 за унцию, но не имели четкого направления, на фоне того, как рынок "переваривал" продолжающуюся историю с пошлинами.

Дополнение

Белый дом освободил смартфоны и компьютеры от "взаимных" пошлин США, однако президент страны Дональд Трамп предупредил, что пошлины все еще вероятны в какой-то момент.

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