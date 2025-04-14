Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото до $3700 за унцію

Одна з найбільших інвестиційних компаній у США та світі Goldman Sachs підвищила прогноз ціни на золото на кінець 2025 року до $3700 за унцію з $3300, з прогнозованим діапазоном $3650-$3950, посилаючись на вищий, ніж очікувалося, попит з боку центральних банків і вищі притоки біржових фондів через ризики рецесії, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"Якщо відбудеться рецесія, притоки ETF (біржових інвестфондів) можуть ще більше прискоритися і підняти ціни на золото до $3880 за тройську унцію (toz) до кінця року", - ідеться у повідомленні банку від п'ятниці.

Проте, як вказано, на тлі зниження політичної невизначеності притоки ETF, "швидше за все, повернуться до наших прогнозів на основі ставок, з цінами на кінець року ближче до $3550 за тонну унції".

Банк також підвищив своє припущення про попит центрального банку до 80 метричних тонн на місяць із 70 тонн раніше.

Спотові ціни на золото досягли ще одного рекордного максимуму в понеділок на рівні $3245,42 за унцію, але не мали чіткого напрямку, на тлі того, як ринок "переварював" історію з митами, що продовжується.

Доповнення

Білий дім звільнив смартфони та комп'ютери від "взаємних" мит США, проте президент країни Дональд Трамп попередив, що мита все ще ймовірні в якийсь момент.

Трамп: китайські смартфони і комп'ютери не уникнуть мит, їх просто перемістять в інший "кошик"