Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото до $3700 за унцію

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 9300 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 32709 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 23313 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 28224 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

08:19 • 37030 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

07:15 • 72660 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 67218 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 34555 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 59954 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 107810 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
1м/с
73%
Популярнi новини

Торгові розбіжності між ЄС і США: на скасування мит годі й чекати - Bloomberg

16 квітня, 03:45 • 52815 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 62368 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 31125 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 14190 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 7174 перегляди
Публікації

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 32668 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 63700 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

07:15 • 72625 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 67190 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

15 квітня, 12:27 • 172011 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 32120 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 23180 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 24675 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 26431 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 28956 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото до $3700 за унцію

Київ • УНН

 • 5046 перегляди

Інвесткомпанія Goldman Sachs збільшила прогноз ціни на золото до $3700 за унцію через попит банків та ризики рецесії. Спотові ціни досягли $3245,42 за унцію.

Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото до $3700 за унцію

Одна з найбільших інвестиційних компаній у США та світі Goldman Sachs підвищила прогноз ціни на золото на кінець 2025 року до $3700 за унцію з $3300, з прогнозованим діапазоном $3650-$3950, посилаючись на вищий, ніж очікувалося, попит з боку центральних банків і вищі притоки біржових фондів через ризики рецесії, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"Якщо відбудеться рецесія, притоки ETF (біржових інвестфондів) можуть ще більше прискоритися і підняти ціни на золото до $3880 за тройську унцію (toz) до кінця року", - ідеться у повідомленні банку від п'ятниці.

Проте, як вказано, на тлі зниження політичної невизначеності притоки ETF, "швидше за все, повернуться до наших прогнозів на основі ставок, з цінами на кінець року ближче до $3550 за тонну унції".

Банк також підвищив своє припущення про попит центрального банку до 80 метричних тонн на місяць із 70 тонн раніше.

Спотові ціни на золото досягли ще одного рекордного максимуму в понеділок на рівні $3245,42 за унцію, але не мали чіткого напрямку, на тлі того, як ринок "переварював" історію з митами, що продовжується.

Доповнення

Білий дім звільнив смартфони та комп'ютери від "взаємних" мит США, проте президент країни Дональд Трамп попередив, що мита все ще ймовірні в якийсь момент.

Трамп: китайські смартфони і комп'ютери не уникнуть мит, їх просто перемістять в інший "кошик"14.04.25, 03:42 • 4254 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаФінанси
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,040.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.93
Золото
$3,323.26
Ethereum
$1,583.09