Гол Е.Селезнева помог "Карабюкспор" сенсационно переиграть "Бешикташ"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Гол нападающего сборной Украины Евгения Селезнева помог "Карабюкспор" сенсационно переиграть "Бешикташ", передает УНН со ссылкой на сайт команды.
В 20-м туре турецкой Суперлиги, Е.Селезнев попал в стартовый состав "Карабюкспор", который на своем поле принимал лидера "Бешикташ".
В первом тайме команды не смогли открыть счет в матче.
Однако, на 50-й минуте неожиданно хозяева "распечатали" ворота лидера чемпионата. Отличился Зеца. А уже на 73 минуте, наш соотечественник ударом головой удвоил счет в матче.
На 87-й минуте, гости сократили счет в матче.
Отметим, что в турнирной таблице, команда Е.Селезнева приблизилась к зоне Еврокубков.
Как сообщал УНН, Е.Селезнев помог "Карабюкспор" одержать победу в чемпионате Турции .