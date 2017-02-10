Гол Є.Селезньова допоміг "Карабюкспор" сенсаційно переграти "Бешикташ"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Гол нападника збірної України Євгена Селезньова допоміг "Карабюкспор" сенсаційно переграти "Бешикташ", передає УНН з посиланням на сайт команди.
У 20-му турі турецької СУперліги, Є.Селезньов потрапив у стартовий склад "Карабюкспор", який на своєму полі приймав лідера "Бешикташ".
У першому таймі команди не змогли відкрити рахунок у матчі.
Проте, на 50-й хвилині несподівано господарі "розпечатали" ворота лідера чемпіонату. Відзначився Зеца. А вже на 73 хвилині, наш співвітчизник ударом головою подвоїв рахунок у матчі.
На 87-й хвилині, гості скоротили рахунок у матчі.
Зазначимо, що у турнірній таблиці, команда ЄСелезньова наблизилась до зони Єврокубків.
Як повідомляв УНН, Є.Селезньов допоміг "Карабюкспор" здобути перемогу в чемпіонаті Туреччини.