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Гол Є.Селезньова допоміг "Карабюкспор" сенсаційно переграти "Бешикташ"

Київ • УНН

 • 10975 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Гол нападника збірної України Євгена Селезньова допоміг "Карабюкспор" сенсаційно переграти "Бешикташ", передає УНН з посиланням на сайт команди.

Гол Є.Селезньова допоміг "Карабюкспор" сенсаційно переграти "Бешикташ"

У 20-му турі турецької СУперліги, Є.Селезньов потрапив у стартовий склад "Карабюкспор", який на своєму полі приймав лідера "Бешикташ".

У першому таймі команди не змогли відкрити рахунок у матчі.

Проте, на 50-й хвилині несподівано господарі "розпечатали" ворота лідера чемпіонату. Відзначився Зеца. А вже на 73 хвилині, наш співвітчизник ударом головою подвоїв рахунок у матчі. 

На 87-й хвилині, гості скоротили рахунок у матчі.

Зазначимо, що у турнірній таблиці, команда ЄСелезньова наблизилась до зони Єврокубків.

Як повідомляв УНН, Є.Селезньов допоміг "Карабюкспор" здобути перемогу в чемпіонаті Туреччини.

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