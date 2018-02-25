Гол Яремчука принес "Генту" победу в поединке чемпионата Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Бывший форвард киевского "Динамо" Роман Яремчук стал героем поединка 28-го тура бельгийской лиги, информирует УНН со ссылкой на сайт "Гента".
22-летний форвард вышел в стартовом составе "Гента" в выездном поединке чемпионата Бельгии против "Васланда-Беверена". При счете 1:1 наш земляк уже в компенсированное время замкнул прострел грузинского партнера Чакветадзе - 2:1.
"Такая команда, как "Гент", всегда должна идти на передовых местах, тогда мы получим право выступления в евркубках. Я сам никогда не играл в Лиге Европы и Лиге чемпионов, но хотел бы попробовать себя в данных турнирах", - подчеркнул автор победного взятия ворот.
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Примечательно, что победа позволила "Генту" досрочно пробиться в первую группу второго этапа чемпионата Бельгии. Сейчас клуб украинцев с 47 пунктами находится на третьем месте чемпионата.
Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Яремчук провел 23 поединка в футболке "Гента", забив восемь голов и отдав две голевые передачи.