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Гол Яремчука приніс "Генту" перемогу у поєдинку чемпіонату Бельгії

Гол Яремчука приніс "Генту" перемогу у поєдинку чемпіонату Бельгії

Київ • УНН

 • 10256 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Колишній форвард київського "Динамо" Роман Яремчук став героєм поєдинку 28-го туру бельгійської ліги, інформує УНН з посиланням на сайт "Генту".

22-річний форвард вийшов у стартовому складі "Генту" у виїзному поєдинку чемпіонату Бельгії проти "Васланда-Беверена". За рахунку 1:1 наш земляк уже в компенсований час замкнув простріл грузинського партнера Чакветадзе – 2:1.

"Така команда, як "Гент", завжди повинна йти на передових місцях, тоді ми отримаємо право виступу в євркубках. Я сам ніколи не грав в Лізі Європи і Ліги чемпіонів, але хотів би випробувати себе в даних турнірах", - наголосив автор переможного взяття воріт.

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Примітно, що перемога дозволила "Генту" достроково пробитися до першої групи другого етапу чемпіонату Бельгії. Наразі клуб українця з 47 пунктами перебуває на третьому місці чемпіонату.

Варто відзначити, що у нинішньому сезоні Яремчук провів 23 поєдинки у футболці "Гента", забивши вісім голів і віддавши дві гольові передачі.

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