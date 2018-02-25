Гол Яремчука приніс "Генту" перемогу у поєдинку чемпіонату Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Колишній форвард київського "Динамо" Роман Яремчук став героєм поєдинку 28-го туру бельгійської ліги, інформує УНН з посиланням на сайт "Генту".
22-річний форвард вийшов у стартовому складі "Генту" у виїзному поєдинку чемпіонату Бельгії проти "Васланда-Беверена". За рахунку 1:1 наш земляк уже в компенсований час замкнув простріл грузинського партнера Чакветадзе – 2:1.
"Така команда, як "Гент", завжди повинна йти на передових місцях, тоді ми отримаємо право виступу в євркубках. Я сам ніколи не грав в Лізі Європи і Ліги чемпіонів, але хотів би випробувати себе в даних турнірах", - наголосив автор переможного взяття воріт.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Форвард збірної України оформив дубль у матчі чемпіонату Туреччини
Примітно, що перемога дозволила "Генту" достроково пробитися до першої групи другого етапу чемпіонату Бельгії. Наразі клуб українця з 47 пунктами перебуває на третьому місці чемпіонату.
Варто відзначити, що у нинішньому сезоні Яремчук провів 23 поєдинки у футболці "Гента", забивши вісім голів і віддавши дві гольові передачі.