Гол пяткой принес победу ФК "Кавон" на старте чемпионата Кореи
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Эффектный гол пяткой принес победу ФК "Канвон" в матче первого тура чемпионата Южной Кореи, сообщает УНН со ссылкой на Twitter чемпионата.
При счете 1:1 поединке "Канвон" - "Сеул" хозяева организовали контратаку. Чо Дже Ван ударом пяткой, который стал результативным. Игра завершилась с итоговым результатом 3:1.
Отметим, что в другом противостоянии "Пхохан Стилерс" обыграл "Пусан Ай Парк" - 2:0.
Напомним, что в Южной Кореии стартовал чемпионат по футболу с рядом нововведений.