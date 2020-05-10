Гол п'ятою приніс перемогу ФК "Кавон" на старті чемпіонату Кореї

За рахунку 1:1 поєдинку "Канвон" – "Сеул" господарі організували контратаку. Чо Дже Ван ударом п'ятою, який став результативним. Гра завершилася з підсумковим результатом 3:1.

Відзначимо, що в іншому протистоянні "Пхохан Стілерс" обіграв "Пусан Ай Парк" – 2:0.

Нагадаємо, що у Південній Кореії стартував чемпіонат з футболу із рядом нововведень.