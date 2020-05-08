Заборона на розмови та плювки: у Південній Кореї сьогодні стартує футбольний чемпіонат
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Південна Корея прийняла рішення відновити внутрішній чемпіонат з футболу із нововведеннями під час світової пандемії коронавірусу, повідомляє УНН з посиланням на ВВС Sports.
В чемпіонаті, який стартуватиме поєдинками першого туру з 8-го травня, будуть прийняті спеціальні заходи безпеки, включаючи заборону рукостискань, обмеження на спілкування гравців з товаришами по команді, противниками і офіційними особами, а також з тренерами, які повинні носити маски на обличчі.
Також гравцям буде заборонено плюватися на полі, а у випадку не дотримання нововведень – арбітр матиме право карати учасників жовтими та червоними картками.
"Надмірне плювання або сякання носа заборонено, і гравцям слід утримуватися від близьких розмов. Під час гри будуть попереджені гравці, які зазвичай плюють або тісно розмовляють", - сказав співробітник чемпіонату зі зв'язків з громадськістю Ву Чоунг.
Примітно, що "Чонбук Моторс", які були чемпіонами протягом останніх трьох сезонів, зустрінуться з "Сувоном" в першій грі вже 8-го травня. Наступні поєдинки туру пройдуть 9 і 10 травня.
Зазначимо, Південна Корея була однією з перших країн за межами Китаю, яка постраждала від спалаху СOVID-19. Тому початок футбольного чемпіонату, заплановано на лютий, тоді був відкладений на невизначений час.