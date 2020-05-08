Запрет на разговоры и плевки: в Южной Корее сегодня стартует футбольный чемпионат
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Южная Корея приняла решение восстановить внутренний чемпионат по футболу с нововведениями во время мировой пандемии коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на ВВС Sports.
В чемпионате, который стартует поединками первого тура с 8 мая, будут приняты специальные меры безопасности, включая запрет рукопожатий, ограничения на общение игроков с товарищами по команде, противниками и официальными лицами, а также с тренерами, которые должны носить маски на лице.
Также игрокам запрещено плеваться на поле, а в случае соблюдения нововведений - арбитр имеет право наказывать участников желтыми и красными карточками.
"Чрезмерное плюет или сморкание носа запрещено, и игрокам следует воздерживаться от близких разговоров. Во время игры будут предупреждены игроки, которые обычно плюют или тесно говорят", - сказал сотрудник чемпионата по связям с общественностью Ву Чоунг.
Примечательно, что "Чонбук Моторс", которые были чемпионами в течение последних трех сезонов, встретятся с "Сувон" в первой игре уже 8 мая. Следующие поединки тура пройдут 9 и 10 мая.
Отметим, Южная Корея была одной из первых стран за пределами Китая, пострадавшей от вспышки СOVID-19. Поэтому начало футбольного чемпионата запланировано на февраль, тогда был отложен на неопределенное время.