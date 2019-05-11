Гол Мораеса принес "Шахтеру" очередную победу в УПЛ

Команда Паулу Фонсеки мощно начала и повела в счете уже на 4-й минуте: Панькив перевел на угловой дальний удар Мораеса, но Алан Патрик с корнера удобно подал на дальний край вратарской, а Давид Хочолава головой пробил под самую штангу — 1:0 “горняки” продолжили контролировать, однако соперник был предельно внимателен в обороне.

Старт второй половины остался за “оранжево-черными”, агрессивно двигались вперед и не давали расслабиться защитникам александрийцев, которые блокировали удары Коваленко и Матвиенко, а затем прострелы Тете и того же Матвиенко. Логично, что давление завершилось взятием ворот. Алан Патрик подал угловой с левого фланга, а Жуниор Мораес выиграл позицию у Гречишкина и головой подрезал мяч под дальнюю штангу — 2:1.

Примечательно, что “горняки” продолжили уникальную беспроигрышную серию в поединках Премьер-лиги (24 матча) и с 70 очками сохраняют лидерство в турнирной таблице. Александрийцы с 48 баллами уверенно идут к бронзовым медалям сезона.