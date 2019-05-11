Гол Мораеса приніс "Шахтарю" чергову перемогу в УПЛ

Команда Паулу Фонсека потужно почала і повела в рахунку вже на 4-й хвилині: Паньків перевів на кутовий дальній удар Мораеса, але Алан Патрік з корнера зручно подав на дальній край воротарського, а Давид Хочолава головою пробив під саму штангу — 1: 0. “Гірники” продовжили контролювати, однак суперник був гранично уважний у обороні.

Старт другої половини залишився за “оранжево-чорними”, які агресивно рухалися вперед і не давали розслабитися захисникам олександрійців, які блокували удари Коваленко і Матвієнко, а потім простріли Тете і того ж Матвієнко. Логічно, що таке тиск завершилося взяттям воріт. Алан Патрік подав кутовий з лівого флангу, а Жуніор Мораес виграв позицію у Гречишкіна і головою підрізав м’яч під дальню стійку — 2:1.

Примітно, що “гірники” продовжили унікальну безпрограшну серію в поєдинках Прем’єр-ліги (24 матчі) і з 70 очками зберігають лідерство в турнірній таблиці. Олександрійці з 48 балами впевнено йдуть до бронзових медалей сезону.