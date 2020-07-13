Гол Чигринского помог "АЕК" обыграть "Панатинаикос"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Украинский защитник "АЕК" Дмитрий Чигринский забил гол в матче 34-го тура греческой Суперлиги против "Панатинаикоса", сообщает корреспондент УНН.
Счет во встрече открыл именно украинский центрбэк, который сыграл на опережение и отправил мяч в сетку головой. В ответ был пропущенный мяч от Курбелиса, но за “АЭК” еще забивали Оливейра и Верде.
Примечательно, что в активе Чигринского три гола в сезоне чемпионата Греции в 24-х матчах за сезон.
Отметим, что “АЭК” идет третьим с 68 очками и уступает тремя баллами “ПАОК”.