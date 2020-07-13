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19 березня, 18:42 • 94299 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 134548 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 114422 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 128850 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 133520 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 123726 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 167504 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125789 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125399 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124280 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Гол Чигринського допоміг "АЕКу" обіграти "Панатінаїкос"

Гол Чигринського допоміг "АЕКу" обіграти "Панатінаїкос"

Київ • УНН

 • 11316 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Український захисник "АЕКа" Дмитро Чигринський забив гол в матчі 34-го туру грецької Суперліги проти "Панатінаїкоса", повідомляє кореспондент УНН.

Рахунок у зустрічі відкрив саме український центрбек, який зіграв на випередження та відправив м'яч у сітку головою. У відповідь був пропущений м'яч від Курбеліса, але за "АЕК" ще забивали Олівейра та Верде.

Примітно, що в активі Чигринського три голи в сезоні чемпіонату Греції в 24-х матчах за сезон.

Зазначимо, що "АЕК" йде третім із 68 очками та поступається трьома балами "ПАОКу".

Українські Національні Новини

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