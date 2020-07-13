Гол Чигринського допоміг "АЕКу" обіграти "Панатінаїкос"

Рахунок у зустрічі відкрив саме український центрбек, який зіграв на випередження та відправив м'яч у сітку головою. У відповідь був пропущений м'яч від Курбеліса, але за "АЕК" ще забивали Олівейра та Верде.

Примітно, що в активі Чигринського три голи в сезоні чемпіонату Греції в 24-х матчах за сезон.

Зазначимо, що "АЕК" йде третім із 68 очками та поступається трьома балами "ПАОКу".