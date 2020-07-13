Гол Чигринського допоміг "АЕКу" обіграти "Панатінаїкос"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Український захисник "АЕКа" Дмитро Чигринський забив гол в матчі 34-го туру грецької Суперліги проти "Панатінаїкоса", повідомляє кореспондент УНН.
Рахунок у зустрічі відкрив саме український центрбек, який зіграв на випередження та відправив м'яч у сітку головою. У відповідь був пропущений м'яч від Курбеліса, але за "АЕК" ще забивали Олівейра та Верде.
Примітно, що в активі Чигринського три голи в сезоні чемпіонату Греції в 24-х матчах за сезон.
Зазначимо, що "АЕК" йде третім із 68 очками та поступається трьома балами "ПАОКу".