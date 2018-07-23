Глобальный сбой: пришло время Instagram и WhatsАpp

Сбой в WhatsАpp произошел около 12:00 по киевскому времени. Пользователи жалуются, что не могут подключиться к серверу (54%), авторизироваться (40%), а также отправлять или получать сообщения (5%).



Согласно сообщениям пользователей, больше всего с проблемами сталкиваются жители США, Бразилии, Нидерландов, Великобритании, Австрии, Франции, Германии, Испании, Швейцарии, Индии, Малайзии.

Проблемы также есть в Москве, Киеве, Стамбуле, Риме, Неаполе.



Сбой в Instagram произошел около 12:00 по киевскому времени. Пользователи жалуются, что не могут подключиться к серверу (67%), авторизироваться (16%), а также отправлять или получать сообщения (15%).



Больше всего от сбоя пострадали США, Венесуэла, Бразилия, Аргентина, Чили, Мексика, Великобритания, Франция, Испания, Италия, Польша, Германия, Румыния, Австрия, Индия, Япония, Австралия.

Проблемы также в Москве, Киеве, Запорожье, Сумах, Минске, Воронеже.



Напомним, по состоянию на вчерашний вечер проблемы с работой Telegram, Twitter и Facebook продолжаются, сбой произошел и в Skype.