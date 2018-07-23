Глобальний збій: прийшов час Instagram та WhatsАpp
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У соціальній мережі Instagram та месенджері WhatsАpp стався збій. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Downdetector, сервісу, який відстежує роботу інтернет-ресурсів.
Збій у WhatsАpp стався близько 12:00 за київським часом. Користувачі скаржаться, що не можуть підключитися до сервера (54%), авторизуватися (40%), а також відправляти або отримувати повідомлення (5%).
Згідно з повідомленнями користувачів, найбільше з проблемами стикаються жителі США, Бразилії, Нідерландів, Великої Британії, Австрії, Франції, Німеччини, Іспанії, Швейцарії, Індії, Малайзії.
Проблеми також є у Москві, Києві, Стамбулі, Римі, Неаполі.
Збій у Instagram стався близько 12:00 за київським часом. Користувачі скаржаться, що не можуть підключитися до сервера (67%), авторизуватися (16%), а також відправляти або отримувати повідомлення (15%).
Найбільше від збою постраждали США, Венесуела, Бразилія, Аргентина, Чилі, Мексика, Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія, Польща, Німеччина, Румунія, Австрія, Індія, Японія, Австралія.
Проблеми також є у Москві, Києві, Запоріжжі, Сумах, Мінську, Воронежі.
Нагадаємо, станом на вчорашній вечір проблеми з роботою Telegram, Twitter та Facebook продовжуються, збій стався і у Skype.