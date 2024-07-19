Массовые технологические сбои по всему миру привели к отключению ИТ-систем, что повлекло задержки и проблемы в аэропортах по всему миру. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN и Bloomberg.

Детали

Лондонский аэропорт Гатвик заявил, что его работа "затронута глобальными проблемами Microsoft" и что пассажиры могут столкнуться с задержками при регистрации и прохождении контроля.

Аэропорт Берлина в Германии сообщил, что у него наблюдаются задержки с регистрацией на рейс из-за "технической неисправности".

Амстердамский аэропорт Схипхол сообщил, что "глобальный системный сбой" затронул "рейсы в Схипхол и из него", и его последствия "сейчас определяются". Королевские голландские авиалинии KLM заявили, что сбои "делают невозможным обслуживание рейсов".

Шотландский аэропорт Эдинбурга сообщил, что из-за сбоев в работе ИТ-систем "время ожидания в аэропорту превышает обычное". По словам представителей аэропорта, пока аэропорт работает над устранением неполадок, на помощь приходят специалисты.

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Испанская служба аэропортов AENA, контролирующая аэропорты Мадрида, Барселоны и других городов страны, сообщила, что произошел "инцидент в компьютерной системе", который "может вызвать задержки", добавив, что она работает над решением проблем.

Пресс-служба аэропорта Праги, что в Чехии, также отметила, что неполадки коснулись глобальной системы регистрации, что привело к задержке рейсов.

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Авиакомпания Turkish Airlines заявила, что у нее возникли проблемы с продажей билетов, регистрацией и бронированием.

На сайте Lufthansa также сообщается о технических трудностях.

"Сейчас функции поиска профиля и бронирования могут быть ограничены", - говорится в заявлении автоперевозчика.

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Аэропорт Нарита в Токио также сообщает о проблемах.

Крупные австралийские аэропорты, включая Сидней и Мельбурн, также заявили, что столкнулись с техническими проблемами.

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