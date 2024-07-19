Чрезвычайно масштабный каскад сбоев от США до Азии произошел после того, как корпорация Microsoft Corp. сообщила о сбое в своих онлайн-сервисах, в частности в онлайн-службах Azure и 365. Некоторые из проблем были вызваны программным обеспечением кибербезопасности CrowdStrike Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.

McDonald's Corp., United Airlines Holdings Inc. и LSE Group были среди крупных компаний, которые сообщили о различных проблемах со связью и обслуживанием клиентов. Эти компании были самыми заметными из множества корпораций от Японии до Индии и США, которые сообщили о неполадках в своей работе. Неясно, что стало причиной проблем, которые совпали с перебоями в работе Microsoft.

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Несколько газет сообщили, что, по крайней мере, некоторые из проблем были вызваны программным обеспечением кибербезопасности CrowdStrike Holdings Inc. Австралийская компания AGL Energy Ltd. сообщила в своем сообщении на сайте X, что сейчас испытывает системные проблемы из-за сбоя в работе CrowdStrike.

Представитель Microsoft сообщил, что компания изучает ситуацию, тогда как представители CrowdStrike пока не прокомментировали ситуацию.

Первые сбои зафиксировали в США поздно вечером четверга, в них обвинили сбой в работе сервисов Microsoft, включая Azure и 365.

Группа LSE, управляющая Лондонской фондовой биржей, заявила, что испытывает глобальные технические проблемы, препятствующие публикации новостей. В Азии во второй половине дня японские пользователи начали сообщать о сбоях в работе сервисов, включая Microsoft 365 - офисный пакет компании, работающий через Интернет. Авиакомпании в аэропортах Мумбаи и Гонконга вернулись к ручной регистрации пассажиров.

Последние сбои произошли сразу после того, как Microsoft заявила, что устранила неполадки в облачных сервисах Azure. Ранее на страницах статуса компании было указано, что Azure и Microsoft 365 испытывают проблемы в течение нескольких часов.

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