В работе мобильного оператора Vodafone и банков Sense Bank и Monobank произошел сбой. Проблемы включают невозможность совершения звонков и недоступность банковских услуг в мобильных приложениях.
В работе мобильного оператора Vodafone наблюдается сбой. Также есть проблемы с Sense Bank и Monobank, передает УНН.
Детали
Некоторые абоненты мобильного оператора Vodafone жалуются, что не могут осуществить телефонный звонок. При попытке осуществить вызов сразу сбрасывается звонок. В компании эту проблему пока никак не комментировали.
Также пользователи украинского банка под названием Sense Bank сообщили о сбое в работе мобильного приложения. В нем, в частности, не отображаются банковские карты. Вместо этого приложение отображает пустой экран.
Впрочем, на это уже отреагировали в пресс-службе финучреждения. Там говорят, что сейчас наблюдаются временные технические трудности в Sense SuperApp (онлайн банкинг в смартфоне).
Цифровой банк сейчас переживает незапланированный технический перерыв. Мы активно работаем над восстановлением всех сервисов и прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть их в строй как можно быстрее,
Что не работает в Sense Bank:
- Отображение продуктов, карточек и счетов.
- Переводы и обмен валют.
- Оплата услуг.
- Покупка облигаций и автогражданки.
- Открытие депозитов и кредитов.
В банке отмечают, если клиенту нужна срочная помощь, то следует написать Sense Bank в любой соцсети (можно даже в комментариях под постами) или воспользоваться чатом поддержки.
Как только все системы будут восстановлены, в банке обещают немедленно сообщить об этом.
Кроме того, в работе украинского банка Monobank тоже есть трудности. В частности клиентам не удается создать "банк" для сбережений. Отметим, что часто такие "банки" создают для сборов на гумпомощь, медпомощь или на нужды военных.
Дополнение
Масштабный сбой произошел в работе авиакомпаний США, Испании и Берлине.
Авиакомпании United Airlines, Delta Airlines и American Airlines приостановили полеты из-за проблем со связью, возникших в связи с глобальным сбоем.