В работе мобильного оператора Vodafone наблюдается сбой. Также есть проблемы с Sense Bank и Monobank, передает УНН.

Детали

Некоторые абоненты мобильного оператора Vodafone жалуются, что не могут осуществить телефонный звонок. При попытке осуществить вызов сразу сбрасывается звонок. В компании эту проблему пока никак не комментировали.

Также пользователи украинского банка под названием Sense Bank сообщили о сбое в работе мобильного приложения. В нем, в частности, не отображаются банковские карты. Вместо этого приложение отображает пустой экран.

Впрочем, на это уже отреагировали в пресс-службе финучреждения. Там говорят, что сейчас наблюдаются временные технические трудности в Sense SuperApp (онлайн банкинг в смартфоне).

Цифровой банк сейчас переживает незапланированный технический перерыв. Мы активно работаем над восстановлением всех сервисов и прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть их в строй как можно быстрее, сообщили в Телеграм-канале Sense Bank.

Что не работает в Sense Bank:

- Отображение продуктов, карточек и счетов.

- Переводы и обмен валют.

- Оплата услуг.

- Покупка облигаций и автогражданки.

- Открытие депозитов и кредитов.

В банке отмечают, если клиенту нужна срочная помощь, то следует написать Sense Bank в любой соцсети (можно даже в комментариях под постами) или воспользоваться чатом поддержки.

Как только все системы будут восстановлены, в банке обещают немедленно сообщить об этом.

Кроме того, в работе украинского банка Monobank тоже есть трудности. В частности клиентам не удается создать "банк" для сбережений. Отметим, что часто такие "банки" создают для сборов на гумпомощь, медпомощь или на нужды военных.

Дополнение

Масштабный сбой произошел в работе авиакомпаний США, Испании и Берлине.

Авиакомпании United Airlines, Delta Airlines и American Airlines приостановили полеты из-за проблем со связью, возникших в связи с глобальным сбоем.