Главнокомандующий ВСУ анонсировал запуск Школы инструкторов для передачи боевого опыта

В ближайшее время начнет работу Школа инструкторов, которая станет площадкой для накопления и передачи актуального боевого опыта. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после совещания по вопросам подготовки личного состава Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

В ближайшее время начнет работу Школа инструкторов. Ее создание позволит значительно повысить уровень подготовки инструкторского состава и станет площадкой для накопления и передачи актуального боевого опыта. - сообщил Главнокомандующий.

Сырский подчеркнул недопустимость привлечения инструкторов к выполнению других задач, не связанных с подготовкой подразделений. Качественная, профессиональная подготовка воинов требует полной отдачи.

Добавим

Кроме того, по словам Главкома, во время совещания также проработали вопросы интеграции корпусов в учебный процесс и совершенствования системы подготовки подразделений.

Спасибо всем инструкторам, которые передают свой боевой опыт новобранцам. Отдельная благодарность курсантам, которые в это решающее для Украины время присоединились к защите нашей земли - резюмировал он.

