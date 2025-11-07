Главнокомандующий ВСУ анонсировал запуск Школы инструкторов для передачи боевого опыта
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о скором запуске Школы инструкторов, которая станет платформой для накопления и передачи боевого опыта. Он подчеркнул недопустимость привлечения инструкторов к другим задачам, не связанным с подготовкой подразделений.
В ближайшее время начнет работу Школа инструкторов, которая станет площадкой для накопления и передачи актуального боевого опыта. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после совещания по вопросам подготовки личного состава Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
В ближайшее время начнет работу Школа инструкторов. Ее создание позволит значительно повысить уровень подготовки инструкторского состава и станет площадкой для накопления и передачи актуального боевого опыта.
Сырский подчеркнул недопустимость привлечения инструкторов к выполнению других задач, не связанных с подготовкой подразделений. Качественная, профессиональная подготовка воинов требует полной отдачи.
Добавим
Кроме того, по словам Главкома, во время совещания также проработали вопросы интеграции корпусов в учебный процесс и совершенствования системы подготовки подразделений.
Спасибо всем инструкторам, которые передают свой боевой опыт новобранцам. Отдельная благодарность курсантам, которые в это решающее для Украины время присоединились к защите нашей земли
