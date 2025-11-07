Главнокомандующий ВСУ анонсировал запуск Школы инструкторов для передачи боевого опыта

ukenru
11:23 • 6388 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
09:48 • 22568 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
09:46 • 24544 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
07:19 • 29674 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 26155 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
7 ноября, 03:41 • 28643 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
7 ноября, 00:03 • 28950 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 32575 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 69101 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 58600 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Британии археологи раскопали сотни древних сооружений возрастом более 2000 лет, которым нет объясненияPhoto7 ноября, 03:28 • 21890 просмотра
Выход GTA VI снова отложен7 ноября, 06:53 • 17262 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год07:49 • 13479 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto08:03 • 19938 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 202509:56 • 7648 просмотра
публикации
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
09:48 • 22568 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
09:46 • 24544 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Эксклюзив
07:19 • 29674 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 69101 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов6 ноября, 13:00 • 42344 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Музыкант
Александр Сырский
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Днепропетровская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает11:01 • 3998 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 202509:56 • 8096 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto08:03 • 20237 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год07:49 • 13744 просмотра
Выход GTA VI снова отложен7 ноября, 06:53 • 17542 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Ракетная система С-400
Дипломатка

Главнокомандующий ВСУ анонсировал запуск Школы инструкторов для передачи боевого опыта

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о скором запуске Школы инструкторов, которая станет платформой для накопления и передачи боевого опыта. Он подчеркнул недопустимость привлечения инструкторов к другим задачам, не связанным с подготовкой подразделений.

Главнокомандующий ВСУ анонсировал запуск Школы инструкторов для передачи боевого опыта

В ближайшее время начнет работу Школа инструкторов, которая станет площадкой для накопления и передачи актуального боевого опыта. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после совещания по вопросам подготовки личного состава Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

В ближайшее время начнет работу Школа инструкторов. Ее создание позволит значительно повысить уровень подготовки инструкторского состава и станет площадкой для накопления и передачи актуального боевого опыта.

- сообщил Главнокомандующий.

Сырский подчеркнул недопустимость привлечения инструкторов к выполнению других задач, не связанных с подготовкой подразделений. Качественная, профессиональная подготовка воинов требует полной отдачи.

Добавим

Кроме того, по словам Главкома, во время совещания также проработали вопросы интеграции корпусов в учебный процесс и совершенствования системы подготовки подразделений.

Спасибо всем инструкторам, которые передают свой боевой опыт новобранцам. Отдельная благодарность курсантам, которые в это решающее для Украины время присоединились к защите нашей земли 

- резюмировал он.

Учебный процесс должен быть максимально переведен под землю: Сырский о подготовке бойцов ВСУ30.07.25, 20:33 • 3174 просмотра

Антонина Туманова

Политика
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Украина