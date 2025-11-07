ukenru
11:23 • 8904 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
09:48 • 27262 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
09:46 • 28054 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 32965 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 27777 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41 • 29305 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 29465 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 32704 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 70483 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 58802 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
Головнокомандувач ЗСУ анонсував запуск Школи інструкторів для передачі бойового досвіду

Київ • УНН

 • 742 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про швидкий запуск Школи інструкторів, яка стане платформою для накопичення та передачі бойового досвіду. Він наголосив на неприпустимості залучення інструкторів до інших завдань, не пов'язаних з підготовкою підрозділів.

Головнокомандувач ЗСУ анонсував запуск Школи інструкторів для передачі бойового досвіду

Найближчим часом розпочне роботу Школа інструкторів, що стане  майданчиком для накопичення й передачі актуального бойового досвіду. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після наради з питань підготовки особового складу Збройних Сил України, передає УНН.

Найближчим часом розпочне роботу Школа інструкторів. Її створення дозволить значно підвищити рівень підготовки інструкторського складу та стане майданчиком для накопичення й передачі актуального бойового досвіду 

- повідомив Головнокомандувач.

Сирський наголосив на неприпустимості залучення інструкторів до виконання інших завдань, не пов’язаних із підготовкою підрозділів. Якісна, професійна підготовка воїнів потребує повної віддачі.

Додамо 

Крім того, за словами Головкома, під час наради також опрацювали питання інтеграції корпусів у навчальний процес і вдосконалення системи підготовки підрозділів.

Дякую всім інструкторам, які передають свій бойовий досвід новобранцям. Окрема подяка курсантам, що в цей вирішальний для України час долучилися до захисту нашої землі 

- резюмував він.

Навчальний процес має бути максимально переведений під землю: Сирський про підготовку бійців ЗСУ30.07.25, 20:33

Антоніна Туманова

Україна