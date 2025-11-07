Головнокомандувач ЗСУ анонсував запуск Школи інструкторів для передачі бойового досвіду

Найближчим часом розпочне роботу Школа інструкторів, що стане майданчиком для накопичення й передачі актуального бойового досвіду. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після наради з питань підготовки особового складу Збройних Сил України, передає УНН.

Найближчим часом розпочне роботу Школа інструкторів. Її створення дозволить значно підвищити рівень підготовки інструкторського складу та стане майданчиком для накопичення й передачі актуального бойового досвіду

Сирський наголосив на неприпустимості залучення інструкторів до виконання інших завдань, не пов’язаних із підготовкою підрозділів. Якісна, професійна підготовка воїнів потребує повної віддачі.

Крім того, за словами Головкома, під час наради також опрацювали питання інтеграції корпусів у навчальний процес і вдосконалення системи підготовки підрозділів.

Дякую всім інструкторам, які передають свій бойовий досвід новобранцям. Окрема подяка курсантам, що в цей вирішальний для України час долучилися до захисту нашої землі