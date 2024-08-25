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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Главнокомандующий ВС США посещает Ближний Восток для предотвращения эскалации

Киев  •  УНН

24 августа 2024, 22:58  •  16070 просмотра

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Генерал К. К. Браун начал визит на Ближний Восток для обсуждения способов избежания новой эскалации напряженности. США усиливают военное присутствие в регионе для сдерживания потенциальных атак Ирана и его союзников.

Главнокомандующий Вооруженных сил США, генерал ВВС К. К. Браун, начал необъявленный визит на Ближний Восток в субботу, чтобы обсудить способы избежания новой эскалации напряженности, которая может перерасти в более широкий конфликт. Регион готовится к угрозам Ирана относительно атаки на Израиль. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Генерал Браун начал свою поездку с Иордании и планирует посетить Египет и Израиль в ближайшие дни, чтобы заслушать мнения военных лидеров. Его визит происходит на фоне усилий США заключить соглашение о прекращении огня в Газе между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС в обмен на освобождение заложников. Браун отметил, что такое соглашение «поможет снизить напряженность», если оно будет достигнуто.

«В то же время я буду обсуждать с моими коллегами, что мы можем сделать для сдерживания любой более широкой эскалации и обеспечения всех необходимых мер во избежание более широкого конфликта», - заявил Браун в интервью Reuters перед посадкой в Иордании.

Администрация президента США Джо Байдена пытается ограничить последствия войны в Газе между ХАМАС и Израилем, которая длится уже 11 месяцев. Конфликт вызвал значительные разрушения в Газе, вызвал пограничные столкновения между Израилем и поддерживаемым Ираном движением «Хезболла» в Ливане и спровоцировал нападения хуситов из Йемена на судоходство в Красном море.

Тем временем американские войска подверглись нападениям со стороны проиранских милиций в Сирии, Ираке и Иордании.

В последние недели США усилили свои военные силы на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить новые крупные атаки со стороны Ирана или его союзников. В частности, в регион была направлена авианосная ударная группа «Авраам Линкольн» для замены группы «Теодор Рузвельт», а также эскадрилья истребителей F-22 Raptor и подводная лодка с крылатыми ракетами.

«Мы ввели дополнительные силы, чтобы послать мощный сигнал сдерживания для предотвращения более широкого конфликта... но также для защиты наших войск в случае их нападения», - сказал генерал Браун, подчеркнув, что защита американских сил является „чрезвычайно важной“.

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