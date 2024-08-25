Головнокомандувач ЗС США відвідує Близький Схід для запобігання ескалації

Головнокомандувач Збройних сил США, генерал ВПС К. К. Браун, розпочав неоголошений візит на Близький Схід у суботу, щоб обговорити способи уникнення нової ескалації напруженості, яка може перерости у ширший конфлікт. Регіон готується до загроз Ірану щодо атаки на Ізраїль. Про це пише Reuters, передає УНН.

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Генерал Браун почав свою поїздку з Йорданії і планує відвідати Єгипет та Ізраїль у найближчі дні, щоб заслухати думки військових лідерів. Його візит відбувається на тлі зусиль США укласти угоду про припинення вогню в Газі між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС в обмін на звільнення заручників. Браун зазначив, що така угода "допоможе знизити напруженість", якщо її буде досягнуто.

"Водночас я обговорюватиму з моїми колегами, що ми можемо зробити для стримування будь-якої ширшої ескалації та забезпечення всіх необхідних заходів для уникнення ширшого конфлікту", — заявив Браун в інтерв'ю Reuters перед посадкою в Йорданії.

Адміністрація президента США Джо Байдена намагається обмежити наслідки війни в Газі між ХАМАС і Ізраїлем, яка триває вже 11 місяців. Конфлікт спричинив значні руйнування в Газі, викликав прикордонні зіткнення між Ізраїлем і підтримуваним Іраном рухом "Хезболла" в Лівані та спровокував напади хуситів з Ємену на судноплавство в Червоному морі.

Тим часом американські війська зазнали нападів з боку проіранських міліцій у Сирії, Іраку та Йорданії.

Останніми тижнями США посилили свої військові сили на Близькому Сході, щоб запобігти новим великим атакам з боку Ірану або його союзників. Зокрема, до регіону було направлено авіаносну ударну групу "Авраам Лінкольн" для заміни групи "Теодор Рузвельт", а також ескадрилью винищувачів F-22 Raptor і підводний човен з крилатими ракетами.

"Ми ввели додаткові сили, щоб надіслати потужний сигнал стримування для запобігання ширшому конфлікту... але також для захисту наших військ у разі їхнього нападу", — сказав генерал Браун, підкресливши, що захист американських сил є "надзвичайно важливим".

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