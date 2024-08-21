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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Главный юрист Нацбанка Зима имеет покровителя, а потому чувствует безнаказанность - эксперт

Главный юрист Нацбанка Зима имеет покровителя, а потому чувствует безнаказанность - эксперт

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 08:30  •  5957 просмотра

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Директор юрдепартамента НБУ Зима имеет покровителя и уверен в безнаказанности, считает эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта. ГБР открыло дело против Зимы за возможные злоупотребления властью в отношении банка «Конкорд».

Директор юридического департамента Национального банка Украины Александр Зима - это человек, приближенный к главе НБУ Андрею Пышному. Именно поэтому он уверен, что его не будут преследовать в соответствии с действующим законодательством за допущенные нарушения. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

Контекст

ГБР ранее открыло уголовное производство против директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы по статьям, которые касаются злоупотребления властью и служебным положением. Дело касается письма Нацбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком «Конкордом» против НБУ.  В документе говорилось о четырех исках банка к НБУ, в которых «Конкорд» требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Эти иски были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации «Конкорда» и ввел туда временную администрацию.

В апреле этого года Шевченковский районный суд Киева признал потерпевшей соучредительницу банка «Конкорд» Юлию Соседку в этом уголовном производстве. Ведь, по словам совладелицы «Конкорда» Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд

У нас НБУ возглавил человек, который был главой «Ощадбанка», который никогда не баловал нас своими хорошими результатами работы. Банк, который всегда был на грани банкротства, а государство его просто подпитывало (финансировало - ред.), и человек с такими профессиональными явлениями возглавил НБУ. Так чего мы хотим? Теперь все подчиненные, а главный юрист - это человек, который приближен к главе, выполняют лично его задачи. Поэтому он и защищен, он (Зима - ред.) заранее защищен, поскольку он работает в системе, которая выстроена для коррупционных задач, и под определенные обязательства в его адрес, что он будет защищен от преследований

- отметил Шабовта.

По его мнению, такая ситуация годами существует во многих государственных органах, где начиная с руководителя и заканчивая его подчиненными, которые непосредственно создают круг юридической корреспонденции, обосновывают документально определенные решения, заранее знают, что они это делают безнаказанно и никаких преследований в их адрес не будет. 

«Поэтому он (Зима - ред.) имеет покровителя, и заранее зная, что ему за это ничего не будет - делает все, что заблагорассудится. У нас есть такое выражение: политическая воля должна быть, и тому подобное. Но послушайте, законом не должна руководить чья-то политическая воля или ее отсутствие. Ценность закона именно в том, что он объективным должен быть. Но у нас этого нет совсем. Процветает безнаказанность. Особенно для власть имущих», - отметил Шабовта.

Добавим

До того как возглавить Юридический департамент НБУ, Александр Зима руководил юридическим департаментом АО «Ощадбанк», где главой правления был Андрей Пышный. После того, как Верховная Рада 7 октября 2022 года назначила Пышного главой Нацбанка, Зима стал главным юристом регулятора.

Как указано на сайте НБУ, «Юридический департамент входит в вертикаль подчинения „Общий блок“, куратором которого является Председатель Национального банка Андрей Пышный».

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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