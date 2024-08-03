Бывшие заключенные работают отважно и уничтожают врага в большом количестве. Об этом сообщил главный сержант Александр специализированного батальона "Шквал" 47-й ОМБр с позывным "Кит" в эфире телемарафона, передает УНН.

На вопрос, как бывшие заключенные, которые мобилизовались в его бригаду показывают себя в армии, "Кит" ответил: "Это очень хорошие ребята, они добровольцы, во-первых. Во-вторых, мотивация очень устойчивая, они отважные. С ними очень приятно работать, есть вопросы в воспитании, но они уже из тех заведений, где была дисциплина, поэтому там правильно направить и все".

Также он отметил, что бывшие заключенные отважно работают.

«Они стреляют, они очень много стреляют. Они уничтожают врага в большом количестве. Один такой боец уничтожает 10 бойцов противника», - заявил „Кит“.

Дополнение

14 июля сообщалось, что главный сержант бригады вручил нарукавные знаки бойцам специального батальона «Шквал» 47 отдельной механизированной бригады.

Батальон состоит из граждан, которые отбывали наказание в местах лишения свободы и сформирован из добровольцев, которые сами приняли решение защищать страну.

24 июля сообщалось, что семь осужденных женщин подписали контракт с ВСУ в обмен на условно-досрочное освобождение. В общем 6101 осужденный изъявил желание вступить в ряды ВСУ, из них 3823 уже выехали на обучение.