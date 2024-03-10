ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Главкома ВМФ России отправили в отставку - СМИ

Главкома ВМФ России отправили в отставку - СМИ

Киев  •  УНН

10 марта 2024, 20:08  •  4614 просмотра

Read in English

Главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, его заменит командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, сообщают российские СМИ.

Главнокомандующего Военно-морских сил России, адмирала Николая Евменова отправили в отставку. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали  

Отмечается, что Евменова заменит командующий Северного флота адмирал Александр Моисеев.

Также известно, что несмотря на то, что Евменов пока значится на сайте Минобороны главнокомандующим, назначение Моисеева "уже доведено до личного состава".

Официально о смене главнокомандующего ВМФ Минобороны не сообщало.

Украина поразила 42 из 80 судов черноморского флота рф за два года полномасштабного вторжения6 марта 2024, 17:25 • 26670 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  154190 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  153307 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  154093 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  200958 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  100845 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  109975 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  111544 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108590 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
7 марта 2024, 08:44  •  109658 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
6 марта 2024, 11:52  •  130913 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Новости по теме
Главкома ВМФ России отправили в отставку - СМИ

Главкома ВМФ России отправили в отставку - СМИ

  •  4614 просмотра
Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на поле боя

Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на поле боя

  •  7884 просмотра
Британская принцесса Кейт опубликовала первое фото после операции

Британская принцесса Кейт опубликовала первое фото после операции

  •  11129 просмотра
аль-Каида заявила о смерти своего лидера

аль-Каида заявила о смерти своего лидера

  •  12530 просмотра
Из-за российских атак без воды остались 2 тысячи человек в Никопольском районе

Из-за российских атак без воды остались 2 тысячи человек в Никопольском районе

  •  16126 просмотра
Президент Чехии объявил, что собранные 800 тысяч боеприпасов прибудут в Украину через несколько недель

Президент Чехии объявил, что собранные 800 тысяч боеприпасов прибудут в Украину через несколько недель

  •  18435 просмотра
Атака дронов на завод в таганроге: Притула говорит, что один из самолетов А-50 критически поврежден

Атака дронов на завод в таганроге: Притула говорит, что один из самолетов А-50 критически поврежден

  •  27559 просмотра
В Кривом Роге из травматического оружия стреляли в мужчину: он в больнице, полиция проводит расследование

В Кривом Роге из травматического оружия стреляли в мужчину: он в больнице, полиция проводит расследование

  •  24846 просмотра
Оскар 2024: где смотреть и болеть за украинский фильм, который впервые может получить статуэтку

Оскар 2024: где смотреть и болеть за украинский фильм, который впервые может получить статуэтку

  •  23463 просмотра
росСМИ сообщили о смене главнокомандующего военно-морским флотом россии

росСМИ сообщили о смене главнокомандующего военно-морским флотом россии

  •  26533 просмотра

Популярные

Кулеба ответил Папе Римскому: Наш флаг - сине-желтый, и мы не будем поднимать других

Кулеба ответил Папе Римскому: Наш флаг - сине-желтый, и мы не будем поднимать других

  •  96800 просмотра
Трамп раскритиковал политику Байдена в отношении рф и назвал его "идиотом"

Трамп раскритиковал политику Байдена в отношении рф и назвал его "идиотом"

  •  103056 просмотра
Войска рф атаковали Херсонщину с дрона: ранен 54-летний мужчина

Войска рф атаковали Херсонщину с дрона: ранен 54-летний мужчина

  •  103818 просмотра
Ночью россияне обстреляли Мирноград новыми авиабомбами

Ночью россияне обстреляли Мирноград новыми авиабомбами

  •  100626 просмотра
После заявлений о "белом флаге": глава МИД Польши предложил Папе попросить путина вывести войска из Украины

После заявлений о "белом флаге": глава МИД Польши предложил Папе попросить путина вывести войска из Украины

  •  102657 просмотра

Публикации

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  174630 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  178825 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

8 марта 2024, 11:45  •  200958 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  207119 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

7 марта 2024, 10:12  •  210068 просмотра

Главкома ВМФ России отправили в отставку - СМИ

Главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, его заменит командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, сообщают российские СМИ.

Война •   •  4614 просмотра
Главкома ВМФ России отправили в отставку - СМИ

Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на поле боя

Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на фронте и результаты Международной конференции в поддержку Украины, состоявшейся в Париже, при этом Зеленский поблагодарил Макрона за оборонный пакет и его лидерство в запуске инициатив в поддержку Украины.

Война •   •  7884 просмотра
Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на поле боя

Британская принцесса Кейт опубликовала первое фото после операции

Британская принцесса Кейт, после восстановления после операции на животе, поделилась фотографией со своими тремя детьми, поблагодарив общественность за поддержку и поздравив с Днем матери.

УНН Lite •   •  11129 просмотра
Британская принцесса Кейт опубликовала первое фото после операции

аль-Каида заявила о смерти своего лидера

Лидер международной террористической группировки "Аль-Каида" на Аравийском полуострове Халид бин Умар Батарфи, которого разыскивали США, умер, а его преемником станет Саад бин Атеф аль-Авлаки.

Новости Мира •   •  12530 просмотра
аль-Каида заявила о смерти своего лидера

Из-за российских атак без воды остались 2 тысячи человек в Никопольском районе

россияне атаковали Никопольский район с помощью беспилотников и артиллерии, повредив здания и оставив около 2000 человек без водоснабжения.

Война •   •  16126 просмотра
Из-за российских атак без воды остались 2 тысячи человек в Никопольском районе

Президент Чехии объявил, что собранные 800 тысяч боеприпасов прибудут в Украину через несколько недель

Чешская Республика передаст украинским военным 800 000 единиц артиллерийских боеприпасов в течение нескольких недель, о чем объявил президент Чехии Петр Павел.

Война •   •  18435 просмотра
Президент Чехии объявил, что собранные 800 тысяч боеприпасов прибудут в Украину через несколько недель

Атака дронов на завод в таганроге: Притула говорит, что один из самолетов А-50 критически поврежден

Атака украинского военного беспилотника на авиаремонтный завод в таганроге привела к критическому повреждению одного разведывательного самолета А-50 и, возможно, еще одного самолета.

Война •   •  27559 просмотра
Атака дронов на завод в таганроге: Притула говорит, что один из самолетов А-50 критически поврежден

В Кривом Роге из травматического оружия стреляли в мужчину: он в больнице, полиция проводит расследование

В Покровском районе Кривого Рога мужчина получил ранение от выстрела из травматического оружия и был госпитализирован, полиция работает над установлением и задержанием злоумышленников.

Криминал и ЧП •   •  24846 просмотра
В Кривом Роге из травматического оружия стреляли в мужчину: он в больнице, полиция проводит расследование

Оскар 2024: где смотреть и болеть за украинский фильм, который впервые может получить статуэтку

Сегодня вечером состоится 96-я церемония вручения премии Американской киноакадемии, на которой украинская документальная лента "20 дней в Мариуполе" имеет шанс стать первым украинским фильмом, который получит "Оскар" в категории "Документальный фильм".

Культура •   •  23463 просмотра
Оскар 2024: где смотреть и болеть за украинский фильм, который впервые может получить статуэтку

росСМИ сообщили о смене главнокомандующего военно-морским флотом россии

По данным СМИ, в россии сменился главнокомандующий вмф: адмирал николай евменов ушел в отставку, а временно исполняющим обязанности главнокомандующего был назначен командующий северным флотом александр моисеев.

Война •   •  26533 просмотра
росСМИ сообщили о смене главнокомандующего военно-морским флотом россии