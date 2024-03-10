Главкома ВМФ России отправили в отставку - СМИ
Киев • УНН
Главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, его заменит командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, сообщают российские СМИ.
Главнокомандующего Военно-морских сил России, адмирала Николая Евменова отправили в отставку. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на собственные источники, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Евменова заменит командующий Северного флота адмирал Александр Моисеев.
Также известно, что несмотря на то, что Евменов пока значится на сайте Минобороны главнокомандующим, назначение Моисеева "уже доведено до личного состава".
Официально о смене главнокомандующего ВМФ Минобороны не сообщало.
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