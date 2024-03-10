Головкома ВМФ Росії відправили у відставку - ЗМІ
Київ • УНН
Головнокомандувач Військово-морського флоту Росії адмірал Микола Євменов відправлений у відставку, його замінить командувач Північного флоту адмірал Олександр Моісеєв, повідомляють російські ЗМІ.
Головнокомандувача Військово-морських сил Росії, адмірала Миколу Євменова відправили у відставку. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на власні джерела, передає УНН.
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Зазначається, що Євменова замінить командувач Північного флоту адмірал Олександр Моїсеєв.
Також відомо, що попри те, що Євменов поки що значиться на сайті Міноборони головнокомандувачем, призначення Мойсеєва "вже доведено до особового складу".
Офіційно про зміну головнокомандувача ВМФ Міноборони не повідомляло.
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