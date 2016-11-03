Главы МИД Украины и Кыргызстана договорились разобраться с провокацией относительно разговора президентов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел беседу со своим киргизским коллегой и они договорились разобраться с провокацией в отношении телефонного разговора между президентами Украины и Кыргызстана. Об этом П.Климкин сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Поговорил с киргизским коллегой. Похоже, что кто-то хочет остановить нашу резолюцию по Крыму в ООН. Договорились разобраться с этой провокацией", - сообщил.
Как сообщал УНН, в МИД подтвердили, что разговора президентов Украины и Кыргызстана не было.
Напомним, в Администрации Президента сообщили, что 2 ноября Президент Украины Петр Порошенко и президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев во время телефонного разговора обсудили пути решения проблем с поставками украинской продукции в Кыргызстан, возникших из-за ограничения транзита Россией.
Однако впоследствии заведующий отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя Аппарата президента Кыргызстана Сапар Исаков опроверг сообщение о телефонном разговоре президента Алмазбека Атамбаева с Президентом Украины Петром Порошенко.