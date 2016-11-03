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15 марта, 19:03 • 114251 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163886 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136337 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128945 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112030 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105003 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101092 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Главы МИД Украины и Кыргызстана договорились разобраться с провокацией относительно разговора президентов

Главы МИД Украины и Кыргызстана договорились разобраться с провокацией относительно разговора президентов

Киев • УНН

 • 7918 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел беседу со своим киргизским коллегой и они договорились разобраться с провокацией в отношении телефонного разговора между президентами Украины и Кыргызстана. Об этом П.Климкин сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Поговорил с киргизским коллегой. Похоже, что кто-то хочет остановить нашу резолюцию по Крыму в ООН. Договорились разобраться с этой провокацией", - сообщил.

Как сообщал УНН, в МИД подтвердили, что разговора президентов Украины и Кыргызстана не было.

Напомним, в Администрации Президента сообщили, что 2 ноября Президент Украины Петр Порошенко и президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев во время телефонного разговора обсудили пути решения проблем с поставками украинской продукции в Кыргызстан, возникших из-за ограничения транзита Россией.

Однако впоследствии заведующий отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя Аппарата президента Кыргызстана Сапар Исаков опроверг сообщение о телефонном разговоре президента Алмазбека Атамбаева с Президентом Украины Петром Порошенко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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