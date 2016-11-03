Глави МЗС України і Киргизстану домовилися розібратися із провокацією щодо розмови президентів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів розмову зі своїм киргизьким колегою і домовилися розібратися з провокацією щодо телефонної розмови між президентами України і Киргизстану. Про це П.Клімкін повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Поговорив з киргизьким колегою. Схоже, що хтось хоче зупинити нашу резолюцію по Криму в ООН. Домовилися розібратися із цією провокацією”, — повідомив.
Як повідомляв УНН, у МЗС підтвердили, що розмови президентів України та Киргизстану не було.
Нагадаємо, у Адміністрації Президента повідомили, що 2 листопада Президент України Петро Порошенко і президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв під час телефонної розмови обговорили шляхи вирішення проблем з постачанням української продукції до Киргизстану, що виникли через обмеження транзиту Росією.
Однак згодом завідуючий відділом зовнішньої політики в ранзі заступника керівника Апарату президента Киргизстану Сапар Ісаков спростував повідомлення про телефонну розмову президента Алмазбека Атамбаєва з президентом України Петром Порошенком.