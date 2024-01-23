Главе МИД Венгрии якобы прислали угрозы смертью на украинском перед визитом в Украину - СМИ

В дипломатические представительства Венгрии в Украине якобы прислали угрозы смертью в адрес главы МИД Венгрии Петера Сийярто на фоне его предстоящего визита в Украину, сообщает венгерское издание Index, пишет УНН.

Детали

"С приближением встречи в украинские представительства Министерства иностранных дел и торговли поступило электронное письмо на украинском языке, в котором Петеру Сийярто угрожали смертью", - пишет издание.

Как сообщает Index, согласно сообщению, во время предстоящего визита в Украину министра ожидает "взрывной прием".

В сообщении в электронном письме якобы были слова: "Венгры, мы ненавидим ваше правительство, которое продолжает делать все, чтобы мы проиграли войну". Сообщение в электронном письме якобы завершается словами: "Бог прощает, а украинцы - нет".

Государственный секретарь МИД страны Тамаш Менцер написал на своей странице в Facebook, что "даже угрозы смертью не мешают Петеру Сийярто представлять венгерские интересы", и что "мы видим и чувствуем, как давление растет".

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