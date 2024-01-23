Голові МЗС Угорщини нібито надіслали погрози смертю українською напередодні візиту в Україну - ЗМІ

До дипломатичних представництв Угорщини в Україні нібито надіслали погрози смертю на адресу голови МЗС Угорщини Петера Сійярто на тлі його майбутнього візиту в Україну, повідомляє угорське видання Index, пише УНН.

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"З наближенням зустрічі до українських представництв Міністерства закордонних справ і торгівлі надійшов електронний лист українською мовою, у якому Петеру Сійярто погрожували смертю", - пише видання.

Як повідомляє Index, згідно з повідомленням, під час майбутнього візиту в Україну міністра очікує "вибуховий прийом".

У повідомленні в електронному листі нібито були слова: "Угорці, ми ненавидимо ваш уряд, який продовжує робити все, щоб ми програли війну". Повідомлення в електронному листі буцімто завершується словами: "Бог прощає, а українці – ні".

Державний секретар МЗС країни Тамаш Менцер написав на своїй сторінці в Facebook, що "навіть погрози смертю не заважають Петеру Сійярто представляти угорські інтереси", і що "ми бачимо і відчуваємо, як тиск зростає".

Кулеба та Єрмак зустрінуться з Сійярто в Ужгороді в кінці січня - МЗС