Глава Еврокомиссии: я устал от постоянных переносов срока Brexit

“Я должен сказать, что мне начинает надоедать, потому что мы все двигаемся от одного продления сроков к другому... Люди теряют терпение”, — сказал политик. “Мне хотелось бы сказать „да“ проведению повторного референдума, хотя я и не уверен, что его результат будет сильно отличаться”, — добавил Юнкер, уточнив, что странам Евросоюза остается только наблюдать за ходом обсуждения Brexit в Великобритании.

Политик вновь заявил о нежелании одобрять очередной перенос сроков согласования сделки о Brexit из-за выборов в Европарламент. “Это в каком-то смысле горькая шутка. Потому что они (британцы) будут избираться, окажутся в Страсбурге и Брюсселе, будут сидеть в Европейском парламенте. Все знают, что они покинут Европарламент, но при этом будут иметь значительное влияние на некоторые сиюминутные решения, которые он будет принимать”, — сказал он.

“Я не рад этому. Но закон есть закон: пока британцы являются членами ЕС, они должны избирать своих представителей в Европейский парламент”, — отметил он. Юнкер выразил сожаление тем, что Еврокомиссия не смогла оказать противодействие развернувшейся в Великобритании кампании за выход из ЕС в 2016 году. “На самом деле, я расстроен, что послушал британское правительство (бывшего премьер-министра Дэвида) Кэмерона и не вмешался... Потому что единственный институт, люди, которые могли бы выступить против тех, кто лжет в британской кампании (по выходу из ЕС), — это Еврокомиссия”, — заявил Юнкер. “Мы были не правы, что не вмешались в дискуссию”, — подчеркнул политик.

Как стало известно ранее, лидер Палаты общин британского парламента подала в отставку из-за Brexit.