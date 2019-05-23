Глава Єврокомісії: я втомився від постійних переносів терміну Brexit

“Я повинен сказати, що мені починає набридати, тому що ми всі рухаємося від одного продовження термінів до іншого ... Люди втрачають терпіння”, — сказав політик. “Мені хотілося б сказати „так“ проведенню повторного референдуму, хоча я і не впевнений, що його результат буде сильно відрізнятися”, — додав Юнкер, уточнивши, що країнам Євросоюзу залишається тільки спостерігати за ходом обговорення Brexit в Великій Британії.

Політик знову заявив про небажання схвалювати чергове перенесення термінів узгодження угоди про Brexit через вибори в Європарламент. “Це в якомусь сенсі гіркий жарт. Тому що вони (британці) будуть обиратися, виявляться в Страсбурзі і Брюсселі, будуть сидіти в Європейському парламенті. Всі знають, що вони покинуть Європарламент, але при цьому будуть мати значний вплив на деякі нагальні рішення , які він буде приймати”, — сказав він.

“Я не радий цьому. Але закон є закон: поки британці є членами ЄС, вони повинні обирати своїх представників до Європейського парламенту”, — зазначив він. Юнкер висловив жаль з приводу того, що Єврокомісія не змогла надати протидію кампанії за вихід з ЄС в 2016 році, яка розгорнулася в Великій Британії . “Насправді, я засмучений, що послухав британський уряд (колишнього прем’єр-міністра Девіда) Кемерона і не втрутився... Тому що єдиний інститут, люди, які могли б виступити проти тих, хто бреше в британській кампанії (щодо виходу з ЄС ), - це Єврокомісія”, — заявив Юнкер. “Ми були не праві, що не втрутилися в дискусію”, — підкреслив політик.

Як стало відомо раніше, лідер Палати громад британського парламенту подала у відставку через Brexit.