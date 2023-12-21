Глава СБУ Малюк пообещал, что "хлопок будет гореть и дальше"

Эксклюзив
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
  •  28456 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

Эксклюзив
Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
  •  36771 просмотра

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

Эксклюзив
Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
  •  74405 просмотра

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Эксклюзив
Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
  •  83368 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

Эксклюзив
Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января
  •  89887 просмотра

Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января

Эксклюзив
Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния
  •  92082 просмотра

Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния

Эксклюзив
Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
  •  142768 просмотра

Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

Эксклюзив
Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
  •  142294 просмотра

Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

Эксклюзив
Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп
20 декабря  •  137856 просмотра

Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп

Эксклюзив
Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников
20 декабря  •  133316 просмотра

Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников

Эксклюзив
В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
19 декабря  •  156805 просмотра

В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа

Эксклюзив
Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
19 декабря  •  155904 просмотра

Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

Эксклюзив
В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
19 декабря  •  155823 просмотра

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

Эксклюзив
Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями
19 декабря  •  151339 просмотра

Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями

Эксклюзив
Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса
19 декабря  •  143736 просмотра

Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Глава СБУ Малюк пообещал, что "хлопок будет гореть и дальше"

Глава СБУ Василий Малюк утверждает, что служба усиливает операции против критически важных российских военных объектов, чтобы ограничить военный потенциал россии и ускорить победу Украины.

Война •   •  15120 просмотра
Глава СБУ Малюк пообещал, что "хлопок будет гореть и дальше"

До конца 2024 года Молдова выйдет из всех соглашений, подписанных в рамках СНГ

Молдова намерена выйти из почти всех соглашений СНГ до конца 2024 года. Причем техническое расторжение уже происходит, а итоговой декларации не будет.

Новости Мира •   •  10674 просмотра
До конца 2024 года Молдова выйдет из всех соглашений, подписанных в рамках СНГ

Враг за сутки дважды обстрелял ТЭС в восточном регионе, есть обесточивания из-за непогоды, но электричества хватает - Укрэнерго

Тепловая электростанция на востоке Украины подверглась двум ударам, что привело к повреждению оборудования, но произведенная электроэнергия пока удовлетворяет спрос потребителей, несмотря на повышенную нагрузку на энергосистему в зимний период. Непогода оставила без света 81 населенный пункт в Донецкой и Харьковской областях.

Общество •   •  18816 просмотра
Враг за сутки дважды обстрелял ТЭС в восточном регионе, есть обесточивания из-за непогоды, но электричества хватает - Укрэнерго

В Одесской области будут судить правоохранителей, которые покрывали наркоторговцев

Трое правоохранителей в Украине были пойманы на вымогательстве до 10 000 долларов США у граждан, угрожая им фальшивыми обвинениями в хранении наркотиков. Сейчас им предъявлено обвинение в краже и вымогательстве, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Криминал и ЧП •   •  10487 просмотра
В Одесской области будут судить правоохранителей, которые покрывали наркоторговцев

Конгрессмен-демократ Квигли считает реалистичным согласование помощи Украине в середине января: на всякий случай есть "План Б"

Конгрессмен Майк Квигли выразил уверенность, что помощь Украине, вероятно, будет одобрена в середине января 2024 года, подчеркнув, что существует запасной план на случай задержек, поскольку очень важно предотвратить дальнейшую агрессию со стороны авторитарных государств.

Политика •   •  16908 просмотра
Конгрессмен-демократ Квигли считает реалистичным согласование помощи Украине в середине января: на всякий случай есть "План Б"

В "Дія" определили 11-ю финалистку нацотбора на Евровидение-2024: ею стала певица ANKA

Украинская певица ANKA с песней "Палала" стала 11-й финалисткой национального отбора на Евровидение 2024 по результатам голосования в приложении Дія, набрав более 80 000 голосов.

Культура •   •  13503 просмотра
В "Дія" определили 11-ю финалистку нацотбора на Евровидение-2024: ею стала певица ANKA

Макрон пообещал и в дальнейшем поддерживать Украину для проведения мирных переговоров "при наилучших возможных условиях"

Президент Макрон подтвердил, что Франция продолжает поддерживать Украину, чтобы дать ей возможность провести мирные переговоры с россией, признав сомнения европейцев относительно дальнейшей помощи, но пообещав не оставлять Украину.

Политика •   •  14834 просмотра
Макрон пообещал и в дальнейшем поддерживать Украину для проведения мирных переговоров "при наилучших возможных условиях"

На поддержку украинцев в зимний период Швейцария выделяет 12,5 млн евро

Швейцария пообещала дополнительно выделить Украине 12,5 млн. евро в рамках зимней помощи, что доведет общую сумму помощи до почти 28 млн. долларов США, на поддержку инициатив в сфере отопления, одежды, жилья и чистой воды.

Общество •   •  12777 просмотра
На поддержку украинцев в зимний период Швейцария выделяет 12,5 млн евро

Украина получила от Японии 950 млн долл. на социальную помощь и восстановление

Украина получила от Японии грант в $52,4 млн и заем в $900 млн на социальную защиту и восстановление через проекты Всемирного банка.

Экономика •   •  15742 просмотра
Украина получила от Японии 950 млн долл. на социальную помощь и восстановление

Более 30 штурмов за сутки: Силы обороны удерживают плацдарм на левобережье Днепра

Украинские войска отбили более 30 российских атак на левом берегу Днепра, в то время, как россия усиливает обстрелы и активно использует дроны различного типа: как ударные, так и снаряженные осколочными боеприпасами.

Война •   •  18318 просмотра
Более 30 штурмов за сутки: Силы обороны удерживают плацдарм на левобережье Днепра