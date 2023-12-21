Глава СБУ Малюк пообещал, что "хлопок будет гореть и дальше"
Глава СБУ Василий Малюк утверждает, что служба усиливает операции против критически важных российских военных объектов, чтобы ограничить военный потенциал россии и ускорить победу Украины.
До конца 2024 года Молдова выйдет из всех соглашений, подписанных в рамках СНГ
Молдова намерена выйти из почти всех соглашений СНГ до конца 2024 года. Причем техническое расторжение уже происходит, а итоговой декларации не будет.
Враг за сутки дважды обстрелял ТЭС в восточном регионе, есть обесточивания из-за непогоды, но электричества хватает - Укрэнерго
Тепловая электростанция на востоке Украины подверглась двум ударам, что привело к повреждению оборудования, но произведенная электроэнергия пока удовлетворяет спрос потребителей, несмотря на повышенную нагрузку на энергосистему в зимний период. Непогода оставила без света 81 населенный пункт в Донецкой и Харьковской областях.
В Одесской области будут судить правоохранителей, которые покрывали наркоторговцев
Трое правоохранителей в Украине были пойманы на вымогательстве до 10 000 долларов США у граждан, угрожая им фальшивыми обвинениями в хранении наркотиков. Сейчас им предъявлено обвинение в краже и вымогательстве, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Конгрессмен-демократ Квигли считает реалистичным согласование помощи Украине в середине января: на всякий случай есть "План Б"
Конгрессмен Майк Квигли выразил уверенность, что помощь Украине, вероятно, будет одобрена в середине января 2024 года, подчеркнув, что существует запасной план на случай задержек, поскольку очень важно предотвратить дальнейшую агрессию со стороны авторитарных государств.
В "Дія" определили 11-ю финалистку нацотбора на Евровидение-2024: ею стала певица ANKA
Украинская певица ANKA с песней "Палала" стала 11-й финалисткой национального отбора на Евровидение 2024 по результатам голосования в приложении Дія, набрав более 80 000 голосов.
Макрон пообещал и в дальнейшем поддерживать Украину для проведения мирных переговоров "при наилучших возможных условиях"
Президент Макрон подтвердил, что Франция продолжает поддерживать Украину, чтобы дать ей возможность провести мирные переговоры с россией, признав сомнения европейцев относительно дальнейшей помощи, но пообещав не оставлять Украину.
На поддержку украинцев в зимний период Швейцария выделяет 12,5 млн евро
Швейцария пообещала дополнительно выделить Украине 12,5 млн. евро в рамках зимней помощи, что доведет общую сумму помощи до почти 28 млн. долларов США, на поддержку инициатив в сфере отопления, одежды, жилья и чистой воды.
Украина получила от Японии 950 млн долл. на социальную помощь и восстановление
Украина получила от Японии грант в $52,4 млн и заем в $900 млн на социальную защиту и восстановление через проекты Всемирного банка.
Более 30 штурмов за сутки: Силы обороны удерживают плацдарм на левобережье Днепра
Украинские войска отбили более 30 российских атак на левом берегу Днепра, в то время, как россия усиливает обстрелы и активно использует дроны различного типа: как ударные, так и снаряженные осколочными боеприпасами.