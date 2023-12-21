Глава СБУ Малюк пообещал, что "хлопок будет гореть и дальше"

СБУ усиливает работу в тылу врага, чтобы перенести войну как можно ближе к кремлю. Среди приоритетных целей - военные корабли рф, военные базы, логистические коридоры поставок оружия и тому подобное. Об этом рассказал председатель СБУ Василий Малюк изданию Politico, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

СБУ наносит целенаправленные точечные удары. Мы жалим врага иглой прямо в сердце. Каждая наша спецоперация преследует конкретную цель и дает свой результат. Все это в комплексе усложняет возможности рф для ведения войны в Украине и и приближает нашу Победу - отметил Малыш.

Сейчас спецслужба работает над тем, чтобы оттеснить Черноморский флот рф из Крыма. Делает это с помощью морских дронов "Sea baby".

Издание отмечает, что атаки дронов "Sea baby" заставили москву перевести большую часть своего флота из временно оккупированного Крыма, что позволило Украине возобновить использование своих портов для судоходства.

По словам Малюка, СБУ тщательно выбирает цели перед тем, как нанести удар. У первую очередь работает по военным объектам. "Мы действуем полностью в соответствии с нормами международного права", - добавляет он.

Малыш пообещал, что "хлопок будет гореть и дальше".

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