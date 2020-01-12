Глава самопровозглашенной Абхазии ушел в отставку под давлением протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Так называемый "президент" самопровозглашенной республики Абхазия (Грузия) Рауль Хаджимба ушел в отставку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Пока нет точной информации, кто будет исполняющим обязанности "президента" самопровозглашенной республики Абхазии до новых так называемых "выборов". По так называемой "конституции" возглавить территорию должен так называемый "премьер-министр" Валерий Бганба.
Заявление главы самопровозглашенной Абхазии прозвучало на фоне новых акций протеста в столице, которые последовали за встречей Хаджимбы с лидерами оппозиции при посредничестве заместителя секретаря Совбеза России Рашида Нургалиева.
Вечером в воскресенье около тысячи сторонников оппозиции собрались в центре Сухуми и заявили, что рассчитывают получить ответ Хаджимбы. Один из лидеров оппозиции Ахра Авидзба заявил собравшимся, что "на размышление президенту давали два часа, которые истекли около 18:00". В этой связи оппоненты "главы территории" двинулись к даче, где в последние дни находился Хаджимба.
Напомним, массовые акции протеста в самопровозглашенной республике начались после того, как так называемый "парламент" Абхазии согласился с требованиями оппозиции отменить результаты "президентских выборов" в сентябре, "победу" на которых одержал Хаджимба. За этим последовал захват оппонентами здания "администрации президента" в Сухуми, а также решение кассационной коллегии так называемого верховного суда Абхазии, аннулировавшего "результаты голосования" в сентябре.
В воскресенье так называемый "ЦИК" Абхазии назначил новые "выборы президента" на 22 марта.