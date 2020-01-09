У самопроголошеній Абхазії протестувальники штурмували будівлю адміністрації "президента"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. У самопроголошеній Республіці Абхазія прихильники опозиції спробували взяти штурмом будівлю адміністрації місцевого “президента”. Таким чином вони висловлюють свою незгоду з результатами президентських “виборів”. пише УНН з посиланням на видання “Кавказский узел” та агентство ТАСС.
У будівлі вдень 9 січня зібралися близько 800 осіб. Їм вдалося виламати двері і вибити вікно в адміністрації. Після цього поліція і охорона застосували силу, щоб не дати протестувальникам пройти в будівлю.
Так звані “влади” регіону назвали те, що відбувається спробою перевороту і закликали протестувальників триматися в “конституційних рамках”. Представники опозиції, в свою чергу, закликали “президента” Рауля Хаджимбу піти у відставку, підкресливши, що ситуація в самопроголошеній країні “загострилася до критичної”.
Мітингувальники в центрі Сухумі, які раніше виламали двері в будівлі адміністрації “президента” Абхазії, вимагають, щоб “глава держави” Рауль Хаджимба покинув свою резиденцію, передає агентство ТАСС.
Мітингувальники також пропонують організувати коридор для його охорони.
Президентські “вибори” в Абхазії відбулися влітку 2019 року. За Рауля Хаджимбу проголосували 47,39% виборців, за його опонента Алхаса Квіцінія — 46,17%. Опозиція оскаржила результати в суді, але в грудні “Верховний суд” відхилив позов.
Як передавав УНН, Україна засудила проведення виборів в Абхазії під контролем Росії.